Informazione contro la droga perché agosto non sia il solito sballo

Informazione contro la droga da parte dei volontari

I volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga non conoscono ferie:

dopo l’iniziative di venerdì 5 agosto in cui a Nuoro sono stati consegnati centinaia di libretti informativi contro la droga,

la prevenzione continuerà a Samassi e Cagliari già a partire da lunedì 8.

E’ risaputo che in periodi come quello attuale, nel pieno della stagione estiva, con la vita notturna che vede uno dei momenti più vivaci dell’anno, la circolazione di stupefacenti aumenta e, con essi, anche la possibilità che la sballo di un momento diventi il brutto ricordo di una vita.

In particolare i ragazzi più giovani sono le persone da mettere in guardia;

in quanto le debolezze legate alla voglia di nuove esperienze e il fatto di non avere ancora la responsabilità per una famiglia o una casa, li portano a cercare negli stupefacenti un modo per evadere e ritagliarsi un angolo di indipendenza mista a ribellione.

Un mix che ha in se un’irresponsabilità che, sommata a esperienze di vita ancora non accumulate, possono immediatamente tramutare la voglia di libertà ad un immediato schiavismo dagli stupefacenti;

per non parlare di quei casi in cui il passaggio viene saltato per passare direttamente alla tragedia.

Nel contempo gli adulti devono usare la responsabilità ed esperienza acquisite per salvaguardare i giovani e interrompere l’attuale cultura della droga.

Il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard indicò la droga come

“l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”.

Con la voglia di dare una nuova ispirazione ai giovani, ma anche coinvolgere altri adulti nel movimento di chi dice no alla droga, i volontari si impegnano in queste “semplici” attività di prevenzione, contribuendo ad una nuova idea:

la vita libera dalla droga.