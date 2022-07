Creazione e crescita d’impresa: a luglio i laboratori gratuiti sul business plan

Prendono il via dimani 11 luglio e proseguiranno per tutto il mese i laboratori gratuiti di business plan promossi dalla Camera di Commercio di Sassari.

L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso formativo “Assistenza tecnica alla Creazione e Crescita d’impresa”, che ha visto impegnati lo scorso maggio e giugno 30 tra aspiranti startupper e neoimprese del Nord Sardegna.

Le 16 idee imprenditoriali “più mature” sono state selezionate per accedere alla fase conclusiva del corso: 20 ore di assistenza personalizzata per la stesura del business plan in affiancamento ai tutor messi a disposizione dall’ente camerale.