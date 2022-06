Violazione norme igieniche; NAS chiudono panificio

Ieri a Cagliari, sulla base di una segnalazione, i carabinieri del NAS di Cagliari hanno proceduto alla chiusura immediata di un panificio per gravi carenze di tipo strutturale, igienico e di controllo dei punti critici nella produzione.

In particolare i militari del reparto speciale dell’Arma hanno rilevato infiltrazioni di umidità sui muri, sulle volte, muffe incontrollate, insetti tra cui blatte nelle zone di lavorazione e deposito degli alimenti. Hanno infine adottato un provvedimento di chiusura a tutela della salute pubblica, potendosi ipotizzare la contaminazione degli alimenti in lavorazione. Il responsabile del panificio è stato identificato in un 53enne di Sinnai, amministratore della società che gestisce l’esercizio pubblico.

Questi è stato sanzionato secondo le norme che regolano gli aspetti contestati, con divieto di proseguire le attività di produzione sino al ripristino delle condizioni minime previste dalla legge, in relazione anche alle indicazioni fornite dall’autorità sanitaria.