Ruba una Peugeot al Mediaworld di Sestu

Ieri alle 17:00, all’interno del parcheggio del centro commerciale Mediaworld di Sestu, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena e di quella di Cagliari hanno proceduto all’arresto di un cinquantenne di Decimomannu, domiciliato a Cagliari, disoccupato e già gravato da denunce.

Questi, attorno alle precedenti ore 15:40 si era reso responsabile del furto aggravato di una autovettura Peugeot 307, lasciata in sosta a Cagliari in via Tofane, di proprietà di un quarantanovenne del luogo. Le immediate ricerche hanno consentito di intercettare il mezzo in fuga nel centro abitato di Cagliari, dove l’uomo ha posto in essere improvvise e spericolate manovre tali da mettere in pericolo altri utenti della strada, per poi essere bloccato a Sestu all’interno del parcheggio del centro commerciale.

Gli inseguitori non lo avevano perso mai di vista e avevano richiesto l’intervento di ulteriori pattuglie. Dopo una breve fuga è stato catturato.

L’uomo è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.