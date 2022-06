Stefania Federici eletta come Bellissima Italiana 2022 Si sono svolte per un anno in tutta Italia le selezioni del nuovo format televisivo ideato da Devis Paganelli per terminare con la finale nazionale televisiva in onda su Bom Channel 68 e su SKY, venerdì 10 giugno nella cornice del Frontemare Beach Club. La location per l’occasione è stata allestita a studio televisivo. Il nuovo contest nazionale Bellissima Italiana, è arrivato in romagna con la presenza esclusiva della bellissima ex Miss Italia Nadia Bengala, madrina dell’evento. A vincere il titolo visibilmente commossa, l’umbra Stefania Federici di 45 anni che si è lasciata andare in lacrime. Secondo posto alla calabrese Monica Campanella 35 enne, terzo posto a Domenica Foschetti di 45 anni dalla Puglia. Bellissima Italiana, ideato da Devis Paganelli già titolare di famose produzioni, è un beauty and talent show, con la partecipazione di concorrenti da 30 a 50 anni, che amano mettersi in gioco sul red carpet per farsi votare da una giuria di esperti e per ottenere l’ambita corona. L’evento è supportato da Prime Time Vacanze, Terme di Firenze, Profumo Mascaraldi. Grazie al coinvolgimento di talent scout professionisti coordinati dal Patron Gianluca Nasi che ha presentato anche la serata, solo 27 miss elette hanno avuto l’onore di sfilare in passerella davanti al pubblico del celebre locale riccionese e di fronte alle telecamere di Sky e di Bom Channel 68 In giuria ospiti speciali come la conduttrice tv Deola Godini, il fotografo Danilo Lentini, il makeup artist dei VIP service RAI Gianni Al Pacino con il suo staff (che ha curato la direzione artistica makeup dell’evento), il regista e coreografo dei grandi eventi Alex Leardini, il direttore nazionale di Miss Principessa d’Europa Carmelo Tornatore, il general manager di Profumo Mascaraldi Stefano Pia e tanti altri. La cena spettacolo sold out con oltre 900 persone a sedere, si è svolta anche con la presenza esclusiva del comico Andrea Vasumi direttamente da Zelig.

