Abbiamo comprato nuovi libri e sono a tua disposizione per il prestito.

Nuovi arrivi in Biblioteca Emilio Lussu maggio 2022

Sono tanti i nuovi titoli disponibili e per facilitare la scelta è stato realizzato un Bollettino suddiviso per argomenti.

Scarica il Bollettino delle novità BollettinoNovitaBibliotecaLussuMaggio2022.pdf (bibliotecamonteclaro.it)

Per prenderli in prestito puoi venire direttamente in biblioteca, se preferisci puoi anche prenotare un appuntamento, per farlo prendi nota del numero di inventario che trovi nel bollettino e collegati alla pagina del servizio di prenotazione Prenotazione servizi – Sistema Bibliotecario di Monte Claro Città Metropolitana di Cagliari (bibliotecamonteclaro.it), oppure chiama allo 0704092901.

Puoi prendere in prestito sino a 6 risorse tra libri, audiolibri, DVD e cd.

Per dare uno sguardo a tutte le risorse della Biblioteca e delle altre biblioteche del Sistema Bibliotecario di Monte Claro puoi collegarti al catalogo on-line e ReteINDACO Monteclaro – ReteINDACO e Catalogo online (regione.sardegna.it) dove oltre ai libri trovi anche tante risorse digitali gratuite:

eBook, audiolibri, film, musica, video, banche dati, videogiochi, corsi di lingue e tanto altro ancora.

Ti segnaliamo inoltre che il catalogo on-line offre la possibilità di cercare anche tramite le copertine, presentando a video i libri e gli audiovisivi così come sono disposti fisicamente sugli scaffali della biblioteca.

Per sapere come funziona collegati alla pagina di approfondimento sullo scaffale virtuale Scaffale virtuale – Sistema Bibliotecario di Monte Claro Città Metropolitana di Cagliari (bibliotecamonteclaro.it)

Ti aspettiamo in Biblioteca