Libri, autori e autrici per capire il presente

Prosegue a Cagliari la rassegna In via Emilia per capire il presente, il ciclo di incontri voluto dalla Fondazione Berlinguer per il coordinamento scientifico di Luciano Marrocu.

Secondo appuntamento sui libri, venerdì 10 giugno in via Emilia 39 a partire dalle 18,30, con lo storico Marcello Flores, per un dialogo dal titolo La pace, la guerra, i diritti.

L’INCONTRO

In conversazione con la giornalista de L’Unione Sarda Caterina Pinna, Flores rifletterà sul rapporto contraddittorio e complesso tra storia e memoria, tra fake news e revisionismo. Argomenti raccolti e approfonditi in Cattiva memoria: Perché è difficile fare i conti con la storia (il Mulino). La serata sarà introdotta da Pietrina Fois della Fondazione Berlinguer.

advertisement

L’AUTORE

«Marcello Flores – spiega Luciano Marrocu – si è ritagliato un ruolo importante nella storiografia italianaattraverso un lungo elenco di opere che impressiona per la loro qualità e per la varietà dei temi affrontati: dalla Resistenza italiana alla Rivoluzione russa, a una storia globale del Novecento. Il libro di cui si parla venerdì è all’interno del suo costante interesse per i rapporti tra memoria e storiografia. Tema centrale del libro è come la memoria pubblica sia molto spesso propensa a guardare al passato in termini strumentali rispetto alle esigenze del presente».

IL PROGETTO

La rassegna In via Emilia, che prosegue venerdì 1 luglio con Anna Foa per riprendere a settembre con un ciclo di altri tre incontri, ha il duplice obiettivo di fare rivivere una sede storica del progressismo in Sardegna, e di mettere al centro del confronto i temi della più stringente attualità. Spiega Tore Cherchi, presidente della Fondazione Berlinguer: «Si tratta di un progetto di restituzione alla città di un importante luogo di dibattito, in uno dei quartieri più popolari e complessi del capoluogo. Uno dei nostri obiettivi è ricreare, non solo a Cagliari, luoghi di discussione e partecipazione, mettendo a disposizione una sede fisica e promuovendo motivi di incontro. Via Emilia è certamente una sede storica della politica per Cagliari e per la Sardegna, al di là dei partiti che si sono succeduti al PCI. Era un luogo di dibattito vivo che nel tempo è stato spento, questa rassegna vuole essere un punto di ripartenza, per tornare a discutere di buona politica e buona cultura».

https://fondazioneenricoberlinguer.it/