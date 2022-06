Arriva il libro “Paolino”

Il trombettista Paolo Fresu ispira un emozionante libro per ragazzi scritto da Reno Brandoni e illustrato da Chiara Di Vivona.

Racconta l’amore per la musica tramandato di padre in figlio e la nascita di uno straordinario festival jazz in un paese nel cuore della Sardegna. Nell’audiolibro digitale, con la voce narrante di Stefano Nosei, le musiche originali composte ed eseguite da Brandoni con la partecipazione straordinaria di Paolo Fresu. Paolo Fresu ispira un emozionante libro per ragazzi. Si intitola Paolino, è firmato da Reno Brandoni, illustrato da Chiara Di Vivona (Edizioni Curci, collana Curci Young in coedizione con Fingerpicking), e racconta il profondo amore per la musica che si tramanda di padre in figlio nella famiglia del celebre trombettista e flicornista, protagonista della scena jazz internazionale, che però non ha mai dimenticato le radici della sua terra, quella Sardegna dalle tradizioni, suoni e colori ancestrali.

Il racconto è ambientato a Berchidda, un piccolo paese nel cuore della Gallura, dove il piccolo Paolino accompagna il padre pastore ai pascoli, lasciandosi incantare dalle sue storie, ispirate a una saggezza antica e alla bellezza dell’arte e della natura. Il padre lo spinge ad amare la musica, a viaggiare e a conoscere il mondo. Crescendo, Paolo farà tesoro delle sue parole, porterà la musica a Berchidda creando il festival “Time in Jazz”, oggi tra i più prestigiosi al mondo, e, divenuto padre a sua volta, continuerà quella tradizione in un meraviglioso dialogo tra le generazioni.

Nell’audiolibro digitale, la voce narrante di Stefano Nosei si alterna ai brani musicali originali composti da Reno Brandoni e interpretati da Brandoni con la partecipazione straordinaria di Paolo Fresu. Sulle piattaforme digitali sono disponibili i brani originali: Berchidda Time in Jazz, La sedia vuota e Paolino.

advertisement

Info: https://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=26107

Nell’audiolibro digitale, la voce narrante di Stefano Nosei si alterna ai brani musicali originali composti da Reno Brandoni e interpretati da Brandoni con la partecipazione straordinaria di Paolo Fresu. Sulle piattaforme digitali sono disponibili i brani originali: Berchidda Time in Jazz, La sedia vuota e Paolino.

Info: https://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=26107

Reno Brandoni è un chitarrista e scrittore che ha alle spalle una lunga e importante carriera di collaborazioni con Stefan Grossman, John Renbourn, Duck Baker e Dave Van Rock. È attivo dagli anni ‘80 come musicista, pubblicando gli album Bluesando (1984), Zingarom (2005), Yelda (2006), Anema e Corde con Giorgio Cordini (2008) e Indifeso (2017) ed esibendosi nei più importanti teatri italiani. L’avventura come autore per ragazzi ha inizio nel 2017 con la pubblicazione per Edizioni Curci del libro Il Re del Blues, dedicato all’affascinante e misteriosa vita del bluesman Robert Johnson.

L’anno successivo escono i libri La notte in cui inventarono il rock, incentrato sulla vita del noto chitarrista Jimi Hendrix, e Una classica serata jazz, un dialogo immaginario tra Fryderyk Chopin e Michel Petrucciani per un confronto tra musica classica e jazz. Nel 2020 pubblica L’ultimo viaggio di Billie, un viaggio appassionato negli abissi più profondi del blues, per raccontare la storia di una delle più grandi cantanti jazz di tutti i tempi: Billie Holiday.

Ha fondato il sito web Fingerpicking, incentrato sul mondo dei chitarristi, e la rivista musicale “Chitarra Acustica” per la quale scrive mensilmente. Per Curci firma anche Filastrocche per sentirsi grandi (filastrocche di Maria Elena Rosati musicate da Reno Brandoni e Stefano Nosei): un romanzo di formazione che comprende 9 filastrocche in musica, ascoltabili durante la lettura attraverso i QR code nascosti fra le pagine.

Il testo contiene anche due brani, Il sole nasce per tutti e Filastrocca alla rovescia che vedono la partecipazione del trombettista Paolo Fresu. Nel 2021 esce, sempre per Curci Come una stella, libro ispirato alla vita di Lady Gaga. Reno porta i suoi libri in giro per spettacoli e laboratori rivolti a un pubblico di ogni età.

Pubblicazioni per Edizioni Curci: https://www.edizionicurci.it/printed-music/minisito_autore.asp?id=2024

Chiara Di Vivona è illustratrice e grafica. Collabora con molti tra i maggiori editori per bambini e ragazzi, si occupa anche di illustrazione scolastica e negli anni ha organizzato corsi di fumetto e illustrazione nelle scuole medie e nei licei. Dal 2016 collabora con Edizioni Curci per la quale ha illustrato Halloween Party di Paola Pacetti e i volumi della collana in coedizione con Fingerpicking.net: Django – La leggenda del plettro d’oro di Paolo Sassanelli, Luca Pirozzi, Musica da ripostiglio e i volumi di Reno Brandoni, Il Re del Blues, La notte in cui inventarono il rock, Una classica serata jazz e L’ultimo viaggio di Bille, Come una stella.

Pubblicazioni per Edizioni Curci: https://www.edizionicurci.it/printed-music/minisito_autore.asp?id=0485