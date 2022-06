Evento-spettacolo tra arte, follia e solidarietà a Roma

Evento-spettacolo tra arte, follia e solidarietà – Con un omaggio, tra gli altri, a Carlo Delle Piane, Roma 24 giugno 2022

VORREI ESSERE UOMO TRA GLI UOMINI

Poesia e frammenti dal manicomio

di Nicola Fanizzi

MUSICA e PAROLE

Roma, 7 giugno 2022 – Sarà uno spettacolo composito e a più voci quello che Anna Crispino, cantante e musicoterapeuta, organizza per venerdì 24 giugno 2022 alle ore 17,30 , presso il padiglione 1 del Santa Maria della Pietà (Piazza Santa Maria 5, Monte Mario, Roma).

Uno spettacolo per ricordare Nicola Fanizzi, paziente psichiatrico che ha trascorso diversi anni nel manicomio proprio in uno dei padiglioni della struttura, precisamente nel Padiglione sedicesimo.

Sarà ricordato attraverso le sue poesie – lette dall’attore Federico Pacifici –, proprio per restituirgli, attraverso la creatività che ha saputo esprimere come poeta, quella dignità di uomo che gli è stata tolta durante il suo internamento.

Storie che è bene conoscere per non dimenticare, quando si affronta il problema della gestione dei pazienti psichiatrici a livello di istituzioni, di strutture sanitarie e di opinione pubblica.

Il rapporto tra follia e arte sarà inoltre esplorato nell’intervento dello psicoterapeuta Michele Rossena.

Un evento che si propone di portare l’attenzione anche su un’altra, diversa, patologia, il morbo di Alzheimer, con la presenza del regista Francesco Felli che ha realizzato un corto sulla malattia interpretato da Carlo Delle Piane e Stefania Sandrelli.

Sarà l’occasione per ricordare una volta di più lo scomparso, grande, attore, che tra l’altro aveva avuto modo, proprio con Anna Crispino, di conoscere personalmente Nicola Fanizzi durante il suo ricovero.

Un piacevole spettacolo musicale, grazie all’interpretazione della cantante napoletana Anna Crispino, al Maestro Sergio Colicchio agli arrangiamenti e piano e alla performance di Alessio Mancini, flauto, e di Juan Carlos A. Zamora, violino.

I brani in scaletta ne prevedono anche uno in omaggio al comune Amico di Carlo Delle Piane e della cantante, Franco Battiato.

Sarà, infine, un evento di solidarietà. Il ricavato dello spettacolo – l’ingresso è ad offerta libera – sarà infatti devoluto ad Amma Italia, associazione di volontariato ONLUS che rappresenta ufficialmente nel nostro Paese Embracing The World, network globale che riunisce le organizzazioni umanitarie ispirate alle attività della ONG Mata Amritanandamayi Match, tutte realizzate grazie al servizio dei VOLONTARI che mettono a disposizione degli altri, come in questo caso, il loro tempo e i loro talenti.

Se abbracci un altro individuo, abbracci il mondo.