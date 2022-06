Rotonde strade e marciapiedi nuovi a Somma

In fase di completamento i lavori per la realizzazione della rotonda grande all’incrocio di collegamento verso Ottaviano!

L’Amministrazione Comunale informa i cittadini ai fini della circolazione stradale che sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione della rotonda lungo l’incrocio di collegamento con Ottaviano.

Si tratta di un’opera essenziale finalizzata non solo a migliorare il decoro urbano della città di Somma Vesuviana ma soprattutto la sicurezza stradale.

Una rotonda ampia e a forma di fagiolo.

Non è la prima che è stata realizzata a Somma Vesuviana in questi ultimi mesi;

l’Amministrazione Comunale ha provveduto a farne altre in particolare sull’asse viario della Circumvallazione.

Inoltre continua l’opera di recupero delle strade anche nelle zone periferiche.

Ad esempio nella giornata di oggi è stata asfaltata Via dei Gerani in località Spartimento, parzialmente limitata al traffico, non distante da un’altra area quale Via Cupa di Nola:

nei mesi scorsi è stata oggetto sempre di lavori stradali con la realizzazione anche dei nuovi marciapiedi.