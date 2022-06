Difesa, Deidda (FDI): “Onoriamo Brigata Sassari”

DIFESA, DEIDDA (FDI): “ONORIAMO GLI EROI DELLA BRIGATA SASSARI E DELLA GRANDE GUERRA”.

“Accompagnato dall’Assessore Chiara Gatta, dalla coordinatrice provinciale Francesca Tubetti e dal Presidente del circolo dei sardi Salvatore Garau, ci siami recati a San Martino del Carso, in mezzo ad una radura circondata da un boschetto di pini e cipressi in un percorso sulla Grande Guerra, che la Regione Friuli Venezia Giulia ha voluto valorizzare. Abbiamo depositato dei fiori ai piedi del monumento in memoria al sacrificio della Brigata Sassari, determinante nella conquista della Trincea delle Frasche durante la Quarta Battaglia dell’Isonzo”, dichiara il Deputato e Capogruppo in Commissione Difesa per FdI, Salvatore Deidda;

“Qui – prosegue Deidda – vengono ricordati il numero dei caduti tra il 1915 e il 1918 (13mila), quello dei feriti (18mila) e le varie onorificenze: 4 medaglie d’oro alla bandiera dei due reggimenti (151° e 152°), 9 medaglie d’oro individuali, 286 medaglie d’argento e 425 medaglie di bronzo A poca distanza troviamo un altro cippo, dedicato al Capitano Pietro Marras, nativo di Cagliari, di cui, il locale circolo dei sardi, sta cercando notizie e i parenti prossimi. Grazie a Salvatore Garau e agli aderenti del circolo dei sardi che si prendono cura del cippo, pulendo l’area e custodendone la memoria”, conclude l’esponente di FdI.