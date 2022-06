CAVART: Presentazione calendario eventi 2022

CAVART: Presentazione del calendario eventi progetto edizione 2022

CAVART:

L’Associazione Girovagando presenta

CAVART – Extrazioni Culturali 2022

Festival delle arti e della cultura ambientale

realizzato con contributo programma “Salude & Trigu” Camera di Commercio di Sassari

Sennori, Ittireddu e Monteleone Rocca Doria

3 appuntamenti, 3 cave, 3 proposte suggestive e differenti

Sennori (19 giugno), Ittireddu (3 luglio) e Monteleone Rocca Doria (17 luglio): sedi di antiche e produttive cave che un tempo non troppo lontano davano “vita” e forma a pomice, tufo e gesso.

Tre cave chiamate oggi a diventare teatri naturali destinati ad ospitare eventi capaci di coinvolgere e valorizzare l’esistente, il territorio e le sue peculiarità, attraverso percorsi artistici, storico-archeologici e naturalistici da vivere nel segno dell’ospitalità autentica dei residenti, della degustazione dei prodotti locali a km zero e della riscoperta di uno stile di vita improntato alla sostenibilità. Questo è l’edizione 2022 di CAVART – Extrazioni Culturali.

Il programma completo e tutti i dettagli dell’edizione 2022 di CAVART – Extrazioni Culturali è stato illustrato questa mattina nel corso di una conferenza stampa organizzata negli spazi della sala conferenze della Camera di Commercio di Sassari in via Roma.

Antonella Viglietti, responsabile progetto “Salute & Trigu”: “Evento che fa parte della rete di Salude & Trigu dal 2021: abbiamo ottenuto ottimi feedback dall’edizione precedente, vogliamo proseguire lungo questa strada. Sono in programma tre date, nel 2022. Siamo contenti di presentare l’evento qui in Camera di Commercio, sperando sia di buon auspicio”.

Michèle Kramers, direzione artistica progetto: “CAVART 2022 ha un approccio diverso da quello dello scorso anno. Quest’anno abbiamo voluto allargare l’orizzonte del nord Sardegna, coinvolgendo anche Ittireddu e Monteleone Rocca Doria. La manifestazione punta ad esaltare lo spazio cafa come luogo teatrale di eccellenza. Il festival si chiama festival delle arti e della cultura ambientale. Noi lavoriamo sulla questione del cambiamento climatico, diverse attività legate al tema. Mettiamo in risalto il territorio, ancora di più perché coinvolgerà realtà e persone del territorio. Cultura come antidoto allo spopolamento, capace di dare nuovi stimoli alla popolazione. Grazie alla Camera di Commercio di Sassari per averci inserito nel calendario eventi, davvero importante”.

Giovannina Fresi, sindaca di Monteleone Rocca Doria: “Ringrazio per l’invito. Con grande entusiasmo abbiamo accolto l’essere inseriti in questo progetto che vede coinvolto il nostro piccolo borgo, secondo comune più piccolo della regione Sardegna. Grande e importante identità, per la sua suggestiva collocazione territoriale e per la componente storica che lo caratterizza e caratterizza alcuni dei suoi preziosi siti archeostorici. Nella cava di tufo ormai dismessa, all’interno della quale sono presenti un parco avventura e diverse vie da arrampicata e ferrate. L’Amministrazione comunale è impegnata in un progetto finalizzato alla rivitalizzazione e riqualificazione del borgo, allatta allo spopolamento e alla valorizzazione delle risorse”.

Alfredo Puglia, direzione musicale progetto: “A Sennori avremo Matteo Leone quintetto, idea molto intensa e intima con focus sulla lingua tabacchino. A Ittireddu avremo una musicista fenomenale, suonatrice di arpa celtica, Elena Alvandi – presente al tavolo della conferenza -. A Monteleone Rocca Doria avremo Roundella, progetto coinvolgente e ricco di contaminazioni. Collaboreremo con il Conservatorio “L. Canepa”, nello specifico con il dipartimento di musica e nuove tecnologie: ci sarà uno spazio dedicato a installazioni sonore ed esperienze multimediali”.

Si parte da Sennori, al Parco degli Oliveti San Giovanni alle ore 17 con lo spettacolo clownesco “Ginette et Son monde” a cura di Theatre en vol e Céline Brynart, associato a una degustazione di olio realizzata in collaborazione con l’azienda agricola Alessandro Ibba; alle ore 19, con le Domus de Janas del Beneficio Parrocchiale a far da sfondo, è in programma l’esibizione del coro femminile Sa ‘oghe de sos feminos sennaresos diretto dal maestro Francesco Scognamillo. Alle ore 20 si accenderanno i riflettori sull’Ex cava di tufo con una esposizione e degustazione di vini delle cantine locali Fara, Mode, Sorres e Viticoltori della Romangia e dei prodotti del panificio l’Arte del Pane di Daniele Doneddu. Accoglierà il pubblico l’installazione artistica “Habitat Immaginari – Soggiorni Itineranti”, impreziosita dall’installazione sonora “Soundscapes as landmarks” realizzata da Conservatorio “L. Canepa” e Theatre en vol. Alle 20.30 andrà in scena la performance “Tracce – in cammino” a cura di Theatre en vol, mentre la chiusura della prima delle tre giornate di CAVART sarà affidata al Matteo Leone Quintet con “RàIXE, tabarchino blues concert”.

Domenica 3 luglio si replica a Ittireddu. Si comincia alle ore 9.30 con una passeggiata archeologico paesaggistica alla scoperta del nuraghe “Fontana”. Alle ore 13.30 in piazza Cuzzolu spazio a “Ittireddu conviviale” con pranzo tipico seguito alle 15.30 dalla visita al museo Archeologico ed Etnografico. Alla stessa ora (15.30) ma in una location differente – “Su Furru ‘e Tia Dora” in via Cristoforo Colombo – è in programma il workshop di preparazione e degustazione di dolci e salati cotti in forno a legna organizzato in collaborazione con l’Associazione Su Furru e’ s’Imbentu. Gli “Ammentos – racconti sulla memoria locale” (h 19), allieteranno il pubblico nello spazio dell’Archivio Memorialistico della Sardegna in piazza Cuzzolu mentre alle 20.30 in piazza Santa Croce sarà ancora una volta Theatre en vol con “Il grande spettacolo della fine del mondo”. La Cava di Monte Lisiri aprirà le porte alle 21.30. Nella cornice offerta dall’installazione “Habitat Immaginari – Soggiorni Itineranti” con l’installazione sonora “Soundscapes as landmarks” realizzata da Conservatorio “L. Canepa” e Theatre en vol, sarà Elena Alvandi con la presentazione del suo nuovo disco “Efflōrĕo (Fiorisco)” – musiche originali per pianoforte e arpa celtica – a dare la buonanotte alla platea e dare appuntamento a Monteleone Rocca Doria per l’ultima tappa di CAVART.

Domenica 17 luglio viaggiatori, curiosi, appassionati e turisti saranno accolti da un percorso memorialistico identitario con la partecipazione degli abitanti locali – realizzato a cura di Theatre en vol, Marco Ceraglia e Alfredo Puglia. La visita alla chiesa di Santo Stefano (h 10.30) farà da preludio a Monteleone Rocca Doria conviviale: pranzo tipico organizzato dalla locale Pro Loco. Alle 16 è in programma la visita guidata al Museo del Pane. Alle 18 la passeggiata panoramica a cura di Sardinia Nature a partire dalla chiesa di Santo Stefano. Alle 20 ci si trasferisce tutti all’Ex Cava Su Giardinu. Alle 21 spettacolo di danza verticale – coreografia di Wanda Moretti, live music di Marco Castelli – “Full Wall” messo in scena dalla compagnia veneziana Il Posto Danza Verticale. Alle 22 il site specific concert del gruppo Roundella composto da Francesca Corrias (voce, chitarra, flauto ed effetti), Mauro Laconi (chitarra ed effetti), Luca Mannutza (piano e keyboards), Filippo Mundula (contrabbasso), Gianrico Manca (batteria) – Mind the loop of mind, un pianeta sonoro terrestre e extraterrestre”. La serata sarà contornata dall’esposizione e degustazione di prodotti tipici locali a cura di A S’Andira sas e Locanda Minerva. Non mancheranno nemmeno le suggestioni di “Habitat Immaginari – Soggiorni Itineranti” e “Soundscapes as landmarks”.

Apertura botteghino in cava nei giorni degli spettacoli a partire dalle ore 19,30.

Biglietto intero 10 euro; ridotto residenti Sennori, Ittireddu e Monteleone Rocca Doria 6 euro; fino ai 12 anni ingresso gratuito

INFO E CONTATTI

Il progetto realizzato dall’Associazione Girovagando in collaborazione con Theatre en vol e l’Associazione Officine culturali arte libera indipendente con il contributo del programma “Salude & Trigu” della Camera di Commercio di Sassari, dei Comuni di Sennori, Ittireddu e Monteleone Rocca Doria, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e il Ministero della Cultura.

Artistic director: Michèle Kramers

Organization: Claudia Soggiu

Musical director: Alfredo Puglia

Musical co-director: Luca Vargiu

Graphics: Stefano Campus, Margherita Sechi

Social media manager: Laura Dore

Video and foto: Laura Piras, Emilio Canu, Marco Ceraglia

Scenography: Puccio Savioli

Assistants: Amir Younes, Joao Luis Paulo

Light and sound service: Tony Grandi

Press office: Giovanni Dessole

INFOLINE: cell. + 39 349 8024059, cavartfestival@gmail.com / www.theatrenvol.org

Associazione Girovagando, Corso Vittorio Emanuele 99, 07100 Sassari

Facebook: https://www.facebook.com/CavartFestival (@CavartFestival)

Instagram: https://www.instagram.com/cavartfestival/ (@cavartfestival)

Telegram: https://t.me/cavartfestival (CavartFestival)

INFO SPETTACOLI E ARTISTI

Matteo Leone Quintet – RàIXE, concerto blues tabarchino

Vincitore del premio Andrea Parodi 2021, Matteo Leone presenta a Habitat in Blues 2022 il suo nuovo progetto RàIXE insieme ad altri 4 musicisti con cui racconta l’identità scanzonata e goliardica degli abitanti di Calasetta. Storie di ieri e storie di oggi, storie di viaggi e di relazioni, e scontri, con un mare come grande protagonista, quel mar Mediterraneo che ha favorito incontri e scambi più di quanto abbia realmente diviso. E per raccontare queste storie il tabarchino è diventato il veicolo perfetto, una delle tante lingue che hanno popolato questo fantastico mare, una lingua protagonista di quelle storie, ma anche la lingua del viaggio personale alla ricerca delle proprie origini.

Elena Alvandi – Efflōrĕo (Fiorisco), musiche originali per pianoforte e arpa celtica

Elena Alvandi, pianista, nasce come musicista classica e sperimenta il genere minimal negli ultimi anni. Approcciare questo genere è per lei un’esigenza comunicativa che le permette di veicolare le proprie emozioni in un atto creativo e non più solo interpretativo. Ciò che scrive nasce nei momenti emotivi personali più intensi.

Compagnia Il Posto Danza Verticale – Full Wall

Regia e coreografie Wanda Moretti, musica per sax e live electronics Marco Castelli

Full Wall è una performance site specific che prende vita su piani verticali. Si ricrea ogni volta in aree antropiche o naturali che diventano scena e insieme matrice del lavoro. La performance è il culmine di una profonda riflessione sullo spazio in tutti i suoi aspetti in una miscela di danza e musica. Per CAVART Full Wall è interamente dedicato alla biodiversità e alla complessità delle strategie della vita sulla terra. Da oltre 20 anni, la compagnia Il Posto crea performance su facciate di edifici storici e contemporanei, ponti, torri, fari, gru, chiostri, palazzi storici ma anche teatri, musei ed ambienti industriali, partecipando a numerosi Festival Internazionali nel mondo e in Italia.

Roundella – Mind the loop of mind

Un pianeta sonoro terrestre e extraterrestre, concerto site specific

Roundella è un pianeta sonoro. Un mondo, abitato da Francesca Corrias (voce), Luca Mannutza (piano e keyboards), Mauro Laconi (chitarre), Filippo Mundula (contrabbasso), Gianrico Manca (batteria), in continua ricerca ritmica, melodica e armonica, in cui le influenze si intrecciano senza creare barriere e le differenti personalità dei cinque musicisti trovano una unità completa nel groove e nel beat. Roundella attinge dalle musiche tutte. Dilla beats, canzone, improvvisazione, swing, balanço, rap poetry e molto altro si fondono e danno vita a un suono unico, terrestre ed extraterrestre, del presente e del futuro.

Ginette et son monde / Theatre en Vol e Celine Brynart

Un distillato di innocente poesia che scaturisce da una comicità semplice e sensibile al respiro del pubblico. Timida ma determinata, maldestra eppure disinvolta, Ginette ci conduce all’interno del suo mondo. Un mondo dove talvolta la solitudine fa prendere vita agli oggetti, grandi e piccoli: oggetti che diventano interlocutori, parlano di te, si scontrano con te, giocano con te. La performer Céline Brynart ci accompagna in un universo poetico clownesco fatto di gioco teatrale, manipolazione di oggetti, elementi di acrobatica e di danza.

TRACCE – IN CAMMINO / Theatre en Vol

TRACCE – IN CAMMINO, performance tra teatro fisico, parole e installazione vuole far riflettere sulla necessità di assumersi una responsabilità globale e individuale davanti a una questione che ancora non viene posta con urgente priorità nel nostro quotidiano e invita a intraprendere passi anche se piccoli per contribuire alla salvaguardia della terra.

Il Grande Spettacolo della fine del mondo / Theatre en Vol

Lo spettacolo affronta la questione del cambiamento climatico, dell’inquinamento e dello sfruttamento smisurato delle risorse naturali del nostro pianeta da parte dell’essere umano in maniera tragicomica, ironica e grottesca. Si tratta di una interpretazione originale del conflitto tra chi passa su questa terra con pesantezza e noncuranza e chi la celebra e la cura come madre terra, lasciando ampio spazio alle tante sfumature intermedie del genere umano.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

SENNORI / Domenica, 19.06.2022

17.00 Parco degli Oliveti San Giovanni

Theatre en vol/Céline Brynart – Ginette et son monde, spettacolo clownesco

Degustazione dell’Olio Senso in collaborazione con l’Azienda agricola Alessandro Ibba

19.00 Domus de Janas del Beneficio Parrocchiale

Sa ‘oghe de sos feminos sennaresos, coro femminile diretto dal Maestro Francesco Scognamillo

Dalle 20.00 Ex Cava

Esposizione e degustazione dei vini delle cantine locali Fara, Mode, Sorres e Viticoltori Romangia e dei prodotti del panificio l’Arte del Pane di Daniele Doneddu

Installation Habitat Immaginari – Soggiorni Itineranti

Theatre en vol/Conservatorio L. Canepa – Soundscapes as landmarks, sound installation

20.30 Theatre en vol – Tracce – in cammino, performance

21.30 Matteo Leone Quintetto – RàIXE, tabarchino blues concert

ITTIREDDU / Domenica, 03.07.2022

9.30 Nuraghe Funtana

Passeggiata guidata archeologica e paesaggistica

13.30 Piazza Cuzzolu

Ittiredu conviviale – pranzo tipico

15.30 Museo Archeologico ed Etnografico

Visita guidata

15.30 Su Furru ‘e Tia Deora, Via Cristoforo Colombo 6

Laboratorio di preparazione e degustazione di dolci e salati cotti nel forno a legna

19.00 Archivio Memoralistico della Sardegna Ammentos, Piazza Cuzzolu

Ammentos – racconti sulla memoria locale

20.30 Piazza Santa Croce

Theatre en vol, Il grande spettacolo della fine del mondo, spettacolo teatrale sul cambiamento climatico / theatre performance on climate change

Dalle 21.30 Cava di Monte Lisiri

Installation Habitat Immaginari – Soggiorni Itineranti

Theatre en vol/Conservatorio L. Canepa – Soundscapes as landmarks, sound installation

22.00 Elena Alvandi – Efflōrĕo (Fiorisco), musiche originali per pianoforte e arpa celtica

MONTELEONE ROCCA DORIA / Domenica, 17.07.2022

Percorso memorialistico identitario con la partecipazione gli abitanti locali – Theatre en vol, Marco Ceraglia, Alfredo Puglia – installazione fotografica sonora

10.30 Chiesa di Santo Stefano, Via Doria

visita guidata storico-archeologica a cura di Luca Sanna

13.30 Locale comunale Hotel-Ristorante

Monteleone Rocca Doria conviviale – pranzo tipico

16.00 Museo del pane

Visita guidata al Museo del Pane con laboratorio di panificazione a cura dell’Associazione Amici di Monteleone Rocca Doria

18.00 Passeggiata panoramica guidata dalla Chiesa di Santo Stefano, Via Doria a cura di Sardinia Nature

Dalle 20.00 Ex Cava

Esposizione e degustazione di prodotti tipici a cura di A S’Andira sas e Locanda Minerva

Exhibition and wine tasting of local wineries and of local bread specialities

Installation Habitat Immaginari – Soggiorni Itineranti

Theatre en vol/Conservatorio L. Canepa – Soundscapes as landmarks, sound installation

21.00 Compagnia il Posto Danza Verticale – Full Wall

Spettacolo di danza verticale – coreografie Wanda Moretti, musica dal vivo Marco Castelli

22.00 Roundella – Mind the loop of mind, un pianeta sonoro terrestre e extraterrestre – concerto site specific