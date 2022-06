Scommesse: concessioni prorogate per 24 mesi. Ecco costi e dettagli

C’è grande attesa per il prossimo Dl Semplificazioni che verrà presentato al Consiglio dei Ministri di giovedì prossimo, nel quale dovrebbe trovare spazio la proroga delle concessioni delle scommesse, in scadenza a fine giugno.

Lo rende noto l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’.

Secondo fonti istituzionali interpellate da Agimeg, le concessioni saranno prorogate non più di 12 mesi, come previsto in un primo momento, ma di 24 mesi.

advertisement

La nuova scadenza sarebbe quindi quella di giugno 2024, tempo necessario, secondo quanto ribadito in più occasioni anche dai vertici di ADM, per dar vita alle gare susseguenti l’attesa Legge Delega con la riforma del gioco pubblico.

Il costo della proroga, sempre secondo fonti istituzionali, sarebbe di 7.500 euro l’anno per singolo punto fisico.

AGIMEG