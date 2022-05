Serie A, 38° turno: statistiche, curiosità e probabili formazioni di Atalanta – Empoli

Abisso – alle 20.45 – dirigerà un incontro fondamentale per i nerazzurri che, al momento ottavi in classifica a pari punti (59) con la Fiorentina, sarebbero esclusi dalla partecipazione alle competizioni internazionali della prossima stagione. I bergamaschi non sono più padroni del proprio destino: sono obbligati a vincere e sperare in un passo falso dei Viola. Dall’altro lato del campo, i toscani si approcceranno al match con la serenità di non dover più chiedere niente a questa Serie A

LO SAPEVI CHE?

L’Atalanta ha finora guadagnato 59 punti: nelle cinque stagioni precedenti sotto la guida di mister Gasperini, a fine campionato i bergamaschi hanno sempre raggiunto almeno quota 60. I nerazzurri sono stati autori di un girone di ritorno sottotono: 21 punti in 18 gare. Se Atene piange, Sparta non ride: solo il Venezia ha fatto peggio dell’Empoli da gennaio a oggi (11 punti in 18 match).

La Sampdoria è l’unico club ad aver mandato in gol in questo campionato più giocatori italiani (nove) dei toscani (otto).

Tra le mura amiche, i bergamaschi hanno vinto solo una delle ultime 10 partite del torneo; in caso di pareggio contro i toscani, sarebbe il terzo consecutivo in casa (prima volta da febbraio 2016).

Nei maggiori cinque campionati europei, la Dea in questa stagione è la squadra con la differenza negativa più ampia (-19) tra punti guadagnati in casa (20) e ottenuti in trasferta (39). D’altro canto è però seconda solo al Barcellona per numero di marcatori diversi (20, contro i 22 dei catalani).

Vicario è l’estremo difensore che nei maggiori 5 campionati europei – in questa stagione – ha effettuato più parate (143). Il classe ’96, insieme ai colleghi di reparto Rui Patricio e Sirigu, è l’unico a non aver mai saltato alcun minuto di gara in Serie A (3330 minuti).

PRECEDENTI

I precedenti complessivi in tutte le competizioni sorridono ai ragazzi di Gasperini: 13 pareggi, 11 affermazioni bergamasche e 5 empolesi (la più recente, 2-1 il 16 aprile 2011 all’allora “Atleti Azzurri d’Italia”, ebbe come palcoscenico la Serie B).

Se osserviamo i dati relativi ai precedenti in Lombardia, registriamo che l’Atalanta non ha mai perso contro l’Empoli in Serie A (4 trionfi e 5 k.o.).

SCONTRI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A, SERIE B, COPPA ITALIA)

14 incontri disputati

7 vittorie Atalanta

6 pareggi

1 vittorie Empoli

18 gol fatti Atalanta

10 gol fatti Empoli

PROBABILI FORMAZIONI

Con Muriel ai box (problema al flessore della coscia destra), le chiavi dell’attacco saranno affidate a Zapata: il 32enne colombiano proverà a scardinare la difesa avversaria con il supporto del compagno di reparto Boga. Nel 3-4-1-2 di Gasperini ci saranno: Musso tra i pali, Scalvini (al rientro da titolare dopo la panchina di San Siro), Palomino e Djimsiti nella retroguardia a “tre”, Hateboer, De Roon, Freuler e Zappacosta a centrocampo e sulla trequarti Pasalic a imbeccare il duo offensivo.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Boga. Allenatore: Gasperini

Andreazzoli nella conferenza pre-gara di venerdì ha annunciato che: “Domani metteremo la formazione che ci dà più garanzie. Abbiamo convocato tre giovani e se li utilizzeremo sarà per il bene della squadra, non per dare contentini“. Gli azzurri scendono quindi sul manto erboso del Gewiss Stadium con il collaudato 4-3-1-2: in porta ci si affida ai riflessi felini di Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto e Parisi lo proteggeranno dalle scorribande offensive dei nerazzurri. A metà campo si esibiranno Zurkowski, Asllani e Bandinielli. Bajrami, sulla trequarti, agirà a supporto del tandem Cutrone – Pinamonti.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli

