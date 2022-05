Nuovo singolo di Michele Gatto in radio dal 20 maggio

“Tanto c’è sempre tempo” il nuovo singolo di Michele Gatto, in radio da venerdì 20 maggio

MICHELE GATTO

VENERDÌ 20 MAGGIO

ESCE IN RADIO

“TANTO C’È SEMPRE TEMPO”

IL NUOVO SINGOLO

Dal 20 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Tanto c’è sempre tempo” (Grey Light), il nuovo singolo di Michele Gatto, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 13 maggio.

Il brano “Tanto c’è sempre tempo” è un invito a non rimandare niente a domani, soprattutto i sogni, quelli che pesano tanto dentro i cassetti del cuore. Il tempo scorre così velocemente che spesso “rimandare” si trasforma in “rinunciare”. È un invito a non “fare per compiacere” ma “fare per stare bene”, per potersi guardare allo specchio e riconoscere la persona che sentiamo di essere dentro di noi.

Spiega l’artista a proposito del brano: “La canzone è un invito a cogliere e godere dell’autenticità delle piccole cose, quelle sensazioni genuine che abbiamo da bambini e che dimentichiamo negli anni, distratti da uno spasmodico inseguimento di ideale di perfezione”.

Biografia

Michele Gatto, classe 1990. Nato e cresciuto in provincia di Catania, oggi vive a Parma dove lavora, in Università, come ricercatore in Ingegneria Geotecnica. Al mondo scientifico ha sempre affiancato la musica, cimentandosi nei vari anni in generi diversi, dal pop al pop-rock, dal musical alla musica classica.

“Tanto c’è sempre tempo” di Michele Gatto è disponibile sulle piattaforme digitali dal 13 maggio 2022 e in rotazione radiofonica dal 20 maggio.

