BISCOTTIFICIO FORTINI PARTECIPA A GOURMANDIA 2022

BISCOTTIFICIO FORTINI : I biscotti fatti a mano come una volta arrivano a

Gourmandia 2022.

Il Biscottificio Fortini di Pietrasanta, che da sempre si contraddistingue per una

mission ispirata da artigianalità ,semplicità ed eccellenza, è pronto per partecipare

alla quinta edizione di Gourmandia.

Un’occasione per presentare le sue più recenti novità, come la monoporzione compostabile e il pacco di biscotti da 1,5 kg.

Pietrasanta, Maggio 2022 – I Biscotti Fortini entrano a far parte dei 150 produttori

presenti alla quinta edizione di Gourmandia, la manifestazione che si terrà a Treviso dal

14 al 16 maggio, volta a celebrare la tradizione gastronomica italiana e la sua artigianalità.

Il Biscottificio coglierà l’occasione per presentare le sue ultime novità: la confezione da 1,5

kg e la monoporzione compostabile, smaltibile direttamente nel bidone dell’umido.

I Fortini fanno parte di quei prodotti che rappresentano al meglio lo spirito e i principi cardine della manifestazione.

Lavorati e cotti in un Biscottificio in cui artigianalità, rispetto degli ingredienti e passione sono le parole d’ordine, i Fortini vengono prodotti tenendo bene a mente l’obiettivo aziendale:

sfornare dei biscotti che oltre ad essere buoni tramandino anche una precisa etica alimentare.

Questi biscotti , nati nel 1994 in una rinomata gastronomia di Forte dei Marmi, da quasi 15

anni sono sotto le cure della famiglia Francalancia. Padre Giovanni e figlio Riccardo ne

hanno conservato la ricetta originale realizzata quasi interamente a mano oltre alla

assoluta eccellenza degli ingredienti.

I Fortini sono unici, non ci sono altri biscotti come loro a cui paragonarli e categorie nei quali inserirli. I Fortini sono i Fortini.

4 gli ingredienti base: farina burro e uova e zucchero per una sinfonia di 13 gusti.

Tra questi:

cacao e pinoli (rigorosamente del Parco di San Rossore), alle nocciole (IGP

Piemonte) e i Prima Neve, capaci di conquistare il cuore anche del più incontentabile/goloso

dei bambini.

“Sono molti i punti di forza dei biscotti Fortini, che negli anni hanno conquistato i cuori di

migliaia di persone” spiega Riccardo Francalancia.

“L’impasto di pasta frolla preparato in modo lento e delicato, l’arrotolatura come una volta, a mano, senza l’ausilio di macchinari o stampi e i tempi di raffreddamento di minimo 24h, sono degli ottimi presupposti per un risultato di qualità”.

Una qualità cercata da sempre attraverso una precisa scelta, ostile a qualsiasi tipo di conservante o stabilizzante.

Ai Biscotti Fortini non servono ingredienti aggiunti né additivi perchè sono confezionati uno

ad uno in monoporzione e questo consente una conservazione naturale della frolla di

6 mesi.

Da aprile le confezioni monodose sono in materiale compostabile -ecosostenibile -per un futuro e un’identità più green.

24 tonnellate di frolla prodotte in un anno che equivalgono a circa 5200 biscotti fatti ogni

giorno, da Angela, Giovanni, Riccardo e Patrizia.

All’apparenza sembrano molti ma non è così: la grande industria produce in media all’anno

oltre 4 miliardi di biscotti . Un dato che fa capire quanto lavoro ci sia dietro una piccola

realtà come questa.

I Fortini, un po’ come le madeleine di Proust, sono capaci di portarci indietro nel tempo,

come quando nella cucina di casa venivano sfornati i biscotti, che mescolati insieme

superano di gran lunga qualsiasi artificio chimico.

Una piccola grande storie aziendale del nostro paese, fatta di valori, ingredienti e passione,

perché per un’azienda di biscotti servono poche rigorose regole: la semplicità di pochi ottimi ingredienti e l’amore per la cucina.