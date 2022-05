Bardunfula: il Festival dei bambini, delle bambine… e della scuola

Saranno giornate speciali, quelle che affronteranno gli alunni e le alunne dell’I.C. “Pasquale Tola” di Sassari dal 27 al 29 maggio. Saranno loro infatti a curare la sezione musicale della terza edizione del Festival Bardunfula: più di cento piccoli musicisti dai 9 ai 13 anni si esibiranno con il coro Shimbalajè delle classi quarte della primaria di via Duca degli Abruzzi, il coro Maria Carta e la Jazz Band della scuola secondaria di via Monte Grappa.

L’I.C. Pasquale Tola partecipa con entusiasmo al Festival Bardunfula che si contraddistingue per un’altissima scelta qualitativa degli ospiti, delle attività proposte e dei libri presentati. Non il solito Festival per bambini, insomma, ma un Festival dei bambini e con i bambini.

I piccoli della primaria a indirizzo Montessori di via Rockefeller del Tola, inoltre, insieme a insegnanti e genitori incontreranno lo scrittore e formatore montessoriano Ruggero Poi, durante la presentazione dei suoi libri e nei laboratori tematici da lui condotti.

Le dichiarazioni

Daniele Salis, associazione Il Colombre: “Bardunfula nasce all’improvviso: diversi genitori dei bambini che frequentavano le nostre iniziative ci chiesero come mai non c’era un festival letterario per bambini e lo facemmo al mercato civico.

Dopo la pandemia, l’anno scorso, la seconda edizione l’abbiamo organizzata negli Orti di San Pietro perché ci permetteva di svolgere tutto in sicurezza.

Quest’anno il festival è cresciuto: abbiamo un comitato scientifico costituito da disegnatori, illustratori, pedagogisti”