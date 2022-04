Teatro “Toni Dei” di Lanusei: stagione di prosa primavera/estate 2021/2022

Riflettori puntati su Jacopo Cullin, i danzatori dello Spellbund Contemporary Ballet e gli artisti della Compagnia Baccalà: la Stagione di Prosa Musica Danza e Circo Contemporaneo 2021-2022 al Teatro “Tonio Dei” di Lanusei organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del Comune di Lanusei, della Regione Sardegna e del MiC / Ministero della Cultura e con il contributo della Fondazione di Sardegna si arricchisce di tre nuovi appuntamenti per la primavera-estate 2022 tra sketches e battute, coreografie d’autore, acrobazie e numeri di clownerie.

Un intrigante trittico che si apre con l’“Omaggio a Vivaldi” firmato Spellbund Contemporary Ballet in programma martedì 12 aprile alle 21 : fulcro dello spettacolo un estratto da “Vivaldiana”, una creazione di Mauro Astolfi ispirata alla figura e all’opera del grande compositore e violinista veneziano, artista geniale e controcorrente, tra i maestri dell’Età Barocca. In scena nove danzatori – Anita Bonavida, Lorenzo Capozzi, Maria Cossu, Marco Laterza, Giuliana Mele, Mateo Mirdita, Miriam Raffone, Alessandro Piergentili, Martina Staltari – per un avvincente racconto per quadri sulla vita e la musica di Antonio Vivaldi, il suo temperamento istrionico e il suo straordinario talento – coproduzione di Spellbund Contemporary Ballet con Les Théâtres de la Ville de Luxembourg e l’Orchestre de Chambre de Luxembourg.

Nella prima parte spazio invece a due assoli, “Kavoc – il ricordo di sé” con Giuliana Mele sulle note di Johann Sebastian Bach, “Unknown Woman” interpretato da Maria Cossu, per un dialogo fatto di sguardi e silenzi sulla verità del corpo, e il duetto “A Better Place” con Anita Bonavida e Mateo Mirdita, in un gioco di seduzione e conoscenza dell’altro con cui convidere il “luogo migliore”.

Ironia in scena – domenica 29 maggio alle 21 – con “È inutile a dire!”, il nuovo spettacolo ideato, diretto e interpretato da Jacopo Cullin, per una carrellata di personaggi nati dalla fantasia dell’attore e regista, volto noto del grande e del piccolo schermo, reduce dal successo de “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca.

Sul palco – accanto a Jacopo Cullin, nei panni del Signor Tonino, di Salvatore Pilloni e di Angioletto Biddi ‘e Proccu, moderne “maschere” ormai entrate nell’immaginario collettivo e ispirate alla colorata “fauna” metropolitana e paesana dell’Isola – anche l’amico e collega Gabriele Cossu, fidato compagno di strada e brillante “spalla” comica e tre musicisti – Matteo Gallus al violino, Andrea Lai al contrabbasso e Riccardo Sanna alla fisarmonica – per una colonna sonora “a tema”.

Un vivace affresco della società, tra ironia e satira, ma anche interessanti spunti di riflessione sul presente: “È inutile a dire!”, tra divertenti sketches e buffe gags, mette l’accento su nevrosi e inquietudini, solitudine l’incapacità di comunicare dell’individuo, nell’era dei social media e della realtà virtuale. Uno spettacolo originale e coinvolgente, estremamente attuale, per sorridere e pensare.

Finale con brio – lunedì 12 settembre alle 21 – con il pluripremiato “Pss Pss” della Compagnia Baccalà, ideato e interpretato da Camilla Pessi e Simone Fassari con la regia di Louis Spagna: un viaggio nell’immaginazione, in compagnia di due moderni clowns, tra acrobazie e giocoleria, situazioni strampalate e irresistibili gags, nel segno del nouveau cirque.

Un fantastico racconto senza parole, già rappresentato oltre 700 volte, applaudito in 30 Paesi e 5 Continenti, vincitore di ben 12 riconoscimenti internazionali, adatto a un pubblico di tutte le età. “Pss Pss” narra le (dis)avventure di due personaggi, un po’ maldestri, ma con la freschezza e l’innocenza di due bambini, a cui la vita appare come un gioco, tra la tentazione del volo e la magia della musica, con continue scoperte e il gusto della meraviglia.

Sulle orme dei maestri, primo fra tutti il grande Buster Keaton, i due artisti mettono in scena due creature semplici e stravaganti, “infrangibili” e ingenue, che si affacciano con curiosità sull’ignoto, perché tutto appare nuovo e sconosciuto ai loro occhi di eterni fanciulli, e si lanciano in imprese spericolate, senza timore della catastrofe: si ritrovano spesso a testa in giù, cadono e si rialzano, sorridenti, come in un sogno ad occhi aperti tra ironia e poesia.

La Stagione di Prosa Musica Danza e Circo Contemporaneo 2021-2022 al Teatro “Tonio Dei” di Lanusei è organizzata dal CeDAC/ Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Lanusei con il contributo della Fondazione di Sardegna e il supporto di Sardinia Ferries che ospita sulle sue navi artisti e compagnie in viaggio per e dalla Sardegna.

INFO & PREZZI

LANUSEI

biglietti:

platea – primo settore: intero 14,00 euro – ridotto 12,00 euro

platea – secondo settore: intero 12,00 euro – ridotto 9,00 euro

galleria: 8,00 euro

per informazioni: 338.8727641 – annarosapistis@yahoo.it

www.cedacsardegna.it