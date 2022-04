L’americano Roosevelt Collier, famoso per le sue performance brillanti e coinvolgenti, è il nuovo protagonista del cartellone “The Jazz Club Network” organizzato da CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in collaborazione con Sardegna Concerti.

Roosevelt Collier Band – Jazz Club

L’americano Roosevelt Collier, famoso per le sue performance brillanti e coinvolgenti, è il nuovo protagonista del cartellone “The Jazz Club Network” organizzato da CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in collaborazione con Sardegna Concerti.

Artista capace di infiammare platee affamate di rock e blues, grazie a uno straordinario talento sviluppato nei concerti dal vivo della House of God Church a Perrine (Florida), Roosvelt si è conquistato il titolo di “The Dr.” della pedal steel della quale è considerato una sorta di Jimi Hendrix per l’incredibile miscela di suoni anche gospel e funk che mette in scena con la sua band.

Talento raffinato sia nelle registrazioni che sul palco, Roosvelt Collier arriva in Sardegna per un tris di concerti che lo vedrà protagonista giovedì 14 aprile al Poco Loco di Alghero, (ore 22), venerdì 15 aprile a Il Vecchio Mulino di Sassari (ore 20.30); sabato 16 aprile al Teatro Massimo di Cagliari (ore 21). Assieme a lui, un gruppo di fidati compagni di viaggio composto da Harry Ong al basso; Tommy Shugart alle tastiere; Aaron “Bucky” Buckingham alla batteria.

Collier proviene da una famiglia intrisa di musica: sua madre era una cantante e gli zii sono stati i fondatori del leggendario ensamble di “acciaio sacro” The Lee Boys, noti per le loro esibizioni dal vivo davvero potenti. Oggi si esibisce coi più grandi della musica rock, blues e pop e vanta collaborazioni con gli Allman Brothers, The String Cheese Incident, Buddy Guy, Umphrey’s McGee, Los Lobos e molti altri. «Sono stato introdotto al blues poco più che dodicenne, quando andavo alle medie. Ascoltai un nastro registrato e rimasi a bocca aperta: avevo scoperto la musica del diavolo» ha recentemente dichiarato al magazine The Marquee. Oggi Roosevelt Collier porta il suo sound verso nuove direzioni grazie anche alle sue esperienze di membro fondatore del gruppo dei Bokanté (guidati da Michael League degli Snarky Puppy) e ogni sua performance lascia un segno indelebile, sorprendendo il pubblico con una incredibile miscela di blues, gospel, rock e funk.

INFO BIGLIETTI

CAGLIARI

TEATRO MASSIMO, VIA DE MAGISTRIS, 12 (dal lunedì al venerdì ore 16-19)

TEL 345 4894565

CAGLIARI

BOXOFFICE SARDEGNA, VIALE REGINA MARGHERITA N. 43

TEL 070 657428

SASSARI

IL VECCHIO MULINO, VIA FRIGAGLIA 5

TEL. 079 4920324

ALGHERO

POCO LOCO, VIA GRAMSCI 8

TEL. 079 983604

PREVENDITE ONLINE: SARDINIATICKET.COM | VIVATICKET.IT