Lungomare Poetto, un cavallo imbizzarrito travolge un ciclista

Ieri a Cagliari, a seguito di una segnalazione giunta sull’utenza 112 alla centrale operativa dei carabinieri di via Nuoro, personale della Sezione Radiomobile della locale Compagnia è intervenuto in lungomare Poetto in quanto un cavallo, dopo aver superato la spiaggia si era lanciato verso la pista ciclabile, travolgendo un 42enne cagliaritano che stava percorrendo in bici la pista. A seguito dell’urto il ciclista ha accusato esiti dell’evento traumatico tanto da dover essere trasportato in codice giallo presso il pronto soccorso del Policlinico di Monserrato per accertamenti. Il cavallo è stato recuperato dal figlio del proprietario. Ogni iniziativa giudiziaria è legata alle possibili querele della parte lesa.