ETJCA ricerca 3000 risorse per tour concerti estivi

ETJCA – AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA OLTRE 3000 RISORSE DA INSERIRE NEI TOUR DEI CONCERTI ESTIVI 2022

Milano, 13 aprile 2022 – ETJCA – Agenzia per il lavoro 100% made in Italy ricerca personale da inserire nei tour dei concerti estivi 2022.

Saranno 17 le città coinvolte, per un totale di 40 appuntamenti che creeranno oltre 3000 opportunità lavorative.

Dopo i molteplici rinvii a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, la tanto attesa ripresa dei concerti porta una forte positività nel settore della musica dal vivo.

E non solo, generando un altrettanto ingente offerta di posizioni lavorative trasversali.

La ricerca coinvolge il personale dedicato alla ristorazione, con particolare focus sulle figure di banconisti e cassieri:

sarà possibile candidarsi in modo semplice e immediato, per le date e località riportate nella tabella sottostante, inviando una mail con il proprio curriculum vitae a:

selezione.concerti@etjca.it

Questa ricerca è distribuita su tutto il territorio nazionale:

offre l’opportunità a persone in cerca di un’occupazione saltuaria o a studenti senza esperienza pregressa di avvicinarsi al mondo del lavoro in un contesto vivace e dimanico, come quello offerto dal settore dell’intrattenimento.

CONCERTI 2022 LUOGHI DATE 2022 TRENTO (TN) 19/05, 20/05 MILANO (MI) 24/05, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06, 15/06 IMOLA (BO) 28/05, 25/06, 02/07 FIRENZE (FI) 03/06, 16/06/17/06, 18/06, 19/06 LIGNANO SABBIADORO (UD) 09/06, 02/07, 03/07 ROMA (RM) 11/06, 12/06 MARINA DI RAVENNA (RA) 08/07, 09/07 AOSTA (AO) 13/07/22 ALBENGA (SV) 17/07/22 MARINA DI CERVETERI (RM) 23/07, 24/07 BARLETTA (BAT) 30/07, 31/07 FERMO (FM) 05/08, 06/08 ROCCELLA JONICA (RC) 12/08, 13/08 VASTO (CH) 19/08, 20/08 CASTELVOLTURNO (CE) 26/08, 27/08 VIAREGGIO (LU) 02/09, 03/09 BRESSO (MI) 10/09/22

Su ETJCA:

ETJCA è un’agenzia per il lavoro interamente italiana e indipendente.

Offre servizi all’avanguardia per le aziende e le persone, dotata della certificazione SA8000 e del “QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE” UNI EN ISO 9001.

Fondata nel 1999, ha ampliato la sua presenza sul territorio nazionale grazie a una costante crescita, arrivando oggi a più di 70 filiali in tutta Italia.

Somministrazione del lavoro,

staff leasing,

apprendistato professionalizzante,

ricerca e selezione del personale,

politiche attive del lavoro,

attivazione di tirocini extracurricolari,

formazione,

collocamento mirato,

outsourcing,

gestione del welfare aziendale e delle risorse umane nell’ambito del settore pubblico

sono i principali servizi quotidianamente messi a disposizione di aziende, clienti e persone in cerca di lavoro.

ETJCA è l’unica agenzia per il lavoro italiana ad aver stretto un accordo di collaborazione con la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro:

tale esclusiva consente a questa categoria di professionisti di mettere a disposizione dei propri clienti un’offerta di servizi completa, integrandola con la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato.