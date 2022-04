Comer Sud e Tomas Denis Calvagni ancora insieme nella smart e-cup

Nato in Sicilia da genitori argentini e nonna polacca, Calvagni è decisamente il pilota più multietnico che la smart e-cup abbia mai avuto: “Dopo una fantastica stagione 2021 sempre più fra i protagonisti, mi sento carico e voglioso di iniziare un nuovo anno più elettrizzante che mai, pronto a regalare emozionanti bagarre con la mia vulcanica smart numero #16.” ha commentato Tomas, che lo scorso anno è stato fino all’ultima bandiera a scacchi tra i title contender del Trofeo Challenger, chiuso per un’inezia al secondo posto con 3 vittorie di classe e per ben quattro volte su sei gare è stato autore della migliore rimonta di categoria. “Sono onorato di poter vestire ancora una volta i colori di Comer Sud che orgogliosamente porto con me. Ho lavorato duramente tutto l’inverno e siamo decisi a conquistare il titolo Challenger sfiorato la passata stagione. Ma puntiamo ancora più in alto: voglio essere nella Top5 assoluta e, perchè no, agguantare magari qualche vittoria. Siamo carichi a palla, aspettiamo quella che si prospetta essere la stagione più scoppiettante di sempre”, ha concluso Calvagni.

“Siamo grati a smart Italia e a tutto lo staff di smart e-cup. Siamo pronti a scendere in pista con il nostro brand Comer Sud anche per questo campionato smart e-cup 2022. Confermiamo Tomas Denis Calvagni nostro pilota che, sfidandosi con gli altri piloti a bordo delle smart EQ fortwo, piccole ma grintose, silenziose ma potenti, e soprattutto ecologiche, ci regalerà emozioni e divertimento. Uno spettacolo che, grazie alle dirette, saremo lieti di condividere ancora una volta con i nostri clienti, attraverso i canali social”, fanno sapere i responsabili di Comer Sud.

Nelle prossime settimane sarà reso noto il calendario 2022 del campionato full electric smart e-cup, composto come da tradizione da 12 gare, con ben due appuntamenti per i quali è prevista la tripla gara. Confermati come di consueto la pioggia di dirette streaming, con oltre 60 portali internet collegati.