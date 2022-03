Carabineri Nuoro – Divulgazione eventi del 4 Marzo

Compagnia di Siniscola: Tra il 20 febbraio ed il 2 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola nel comune di Budoni hanno denunciato il responsabile di truffa informatica ed un automobilista alla guida in stato di ebrezza. Nel comune di San Teodoro, un’ulteriore denuncia per truffa informatica nonché un individuo sorpreso in possesso di oggetti atti a offendere per cui è stato denunciato e pochi grammi di sostanza stupefacente che gli hanno comportato una segnalazione in prefettura.

Compagnia di Lanusei: I Carabinieri della Stazione di Baunei, quotidianamente impegnati anche con attività di sensibilizzazione volte a prevenire truffe e furti in abitazione, hanno denunciato un uomo, originario di Algeri, che aveva carpito i dati della carta di un cittadino baunese dopo un acquisto on line, utilizzando successivamente la carta come se fosse la propria.

Compagnia di Bitti: durante un servizio finalizzato al controllo della circolazione stradale in agro di Lula, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. di Bitti hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di guida in stato di ebbrezza, un uomo di Onifai che era alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di 1,74 ed 1,70 rispettivamente alla prima ed alla seconda misurazione con dispositivo etilometrico. Dal momento che il trasgressore guidava nonostante gli fosse stata revocata la patente, l’autovettura veniva sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.