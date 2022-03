Bici, camminate, foto e sapori: ecco il nuovo anno delle “Due Giare”

Il Consorzio turistico della Marmilla ha dato il via libera al nuovo bilancio nell'incertezza sui fondi regionali. Il presidente Zedda: "Non ci possiamo fermare proprio adesso"

Turismo a piedi e in bicicletta per scoprire il territorio.Ma anche foto che raccontano piccole comunità, protagoniste anche nei ricordi degli anziani e nei piatti tipici, tramandati da generazioni e fatti con materie prime a chilometro zero.

Il Consorzio turistico “Due Giare” ha approvato il nuovo bilancio di previsione, con, all’interno, la programmazione delle attività sino alla fine dell’anno.

Il via libera al documento contabile è arrivato dall’ultima riunione di sindaci ed amministratori locali nella sede del Consorzio, a Baressa.

advertisement

<Un bilancio prevalentemente tecnico e ancora condizionato dall’incertezza dell’esatto ammontare dei fondi regionali per l’annualità in corso>, ha esordito il presidente delle Due Giare Lino Zedda, <ma non possiamo fermarci proprio adesso, in un momento in cui l’emergenza pandemia sembra dare un po’ di respiro e ci è dunque permesso organizzare manifestazioni e diverse attività in presenza>.

I NUMERI Il bilancio di previsione 2022 del Consorzio ammonta a circa 220 mila euro. <Oltre la metà della somma arriva dai fondi regionali per la gestione delle Due Giare, ovvero 140 mila euro>, ha sottolineato il presidente, <abbiamo previsto 140 mila euro, anche se la Regione ce ne ha assegnato solo poco più di 70 mila. Ma siamo convinti che le nostre rimostranze saranno accolte e il finanziamento verrà ripristinato in toto>. Zedda ha ricordato: <Questi 140 mila euro servono per il personale, il funzionamento degli uffici, la gestione delle strutture di proprietà del Consorzio e del suo patrimonio. Dunque senza la certezza sui fondi regionali il nostro bilancio rischierebbe davvero di andare in rosso>.

LA PROGRAMMAZIONE Ma non è un bilancio solo di numeri, ma anche di progetti, attività e manifestazioni. Nel weekend pasquale confermato “Myland Cross Experience”, quattro giorni di camminate a piedi o in bici alla scoperta della Marmilla con tanti eventi collaterali. Il 21 giugno, equinozio d’estate, dopo uno stop di due anni imposto dal coronavirus, ritornerà “Due Giare Expo”, ovvero tredici paesi in vetrina grazie ai loro prodotti e piatti tipici, vini e tanta enogastronomia. <Verificheremo anche la possibilità di poter poi riproporre in autunno la classica del cicloturismo Myland Mtb Non Stop>, ha annunciato il numero uno delle Due Giare, <in estate la terza annualità del progetto fotografico A Banda, con quattro nuove comunità locali coinvolte e raccontate dagli scatti di altri quattro giovani fotografi grazie alla collaborazione con l’associazione Su Palatu Fotografia>. Ancora: <Abbiamo sposato l’iniziativa di realizzazione di un’enciclopedia multimediale con le testimonianze degli anziani del territorio e proporremo un’animazione territoriale per la partecipazione ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vorremmo creare una banca dati su tutte le imprese e le associazioni che operano nei diversi settori nei nostri comuni, anche perché in questo modo sarà più facile partecipare in maniera più veloce agli stessi bandi del Pnrr>.

L’ASSEMBLEA Programmazione condivisa da sindaci e amministratori riuniti a Baressa. L’assemblea ha così approvato il bilancio di previsione 2022 del Consorzio Due Giare.