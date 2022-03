Stamattina, l’Ordinario Militare per l’Italia – S.E.R.

Savona, l’Arcivescovo Marcianò a Putin: “Ascolta il grido di Dio, sii

uomo di pace”

Nelle parole dell’Arcivescovo, la preoccupazione, ma anche la

speranza: “Un mondo migliore dipende dalla propria opera e quindi

questa è una Pasqua di guerra ma anche di vita”

“È una Pasqua di guerra, ma sempre di resurrezione e dunque di vita e

di speranza che, in questi momenti, deve sostenere l’angoscia che

abbiamo nel cuore e illuminare le tenebre che ora affollano il nostro

cielo”.

Queste le parole preoccupate, ma pur sempre di speranza, espresse ai

microfoni di Savonanews dall’Ordinario Militare per l’Italia,

l’Arcivescovo Santo Marcianò, a Savona per presiedere alla

celebrazione dell’Eucarestia Interforze in preparazione della Santa

Pasqua (leggi QUI), a margine della Santa Messa officiata presso il

Duomo questa mattina, 8 marzo.

“La Pasqua è di resurrezione, ma questo non sempre viene colto. È come

se l’uomo preferisse rimanere nell’alveo della morte, in tutti i sensi

– continua l’Arcivescovo -. L’uomo che uccide un altro uomo non

riconosce il valore e la dignità della vita, non può definirsi

cristiano. Questo fa soffrire, semina angoscia e non ci fa vedere un

futuro. La guerra è distruzione, follia e per questo è difficile

pensare al futuro, quello dei sogni, della creatività, degli stimoli

ad andare avanti, pensando che in qualche modo il mondo migliore

dipenda dalla propria opera e quindi questa è una Pasqua di guerra ma

anche di vita e di speranza”.

Messaggi forti, ma di speranza e pace anche nell’appello pacato

lanciato al presidente Putin: “Papa Francesco ha già espresso parole

esaustive e non oso aggiungere altro, se non chiedere a lui e a chi,

come lui, vuole la guerra e sono operatori di morte, che ascoltino la

voce profonda della coscienza. Perché non credo che nella coscienza

di queste persone risuoni la parola morte, non è possibile perché

l’uomo non è fatto per la morte, è fatto per la vita, e questo lo

testimonia Cristo. Spero riescano a intercettare il grido di pace e

fratellanza universale che Dio sta lanciando: ‘Sii uomo di pace’”.

Alla celebrazione hanno partecipato il Vescovo Emerito della Diocesi

di Savona-Noli, Monsignor Vittorio Lupi, unitamente al cappellano

militare del Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza, don

Fabio Pagnin, e degli altri cappellani militari in servizio nella

Regione Liguria.

La funzione religiosa si è svolta alla presenza del prefetto di

Savona, il dottor Antonio Cananà, del presidente del Tribunale di

Savona, la dottoressa Lorena Canaparo, e del procuratore della

Repubblica, il dottor Ubaldo Pelosi. Inoltre, hanno partecipato i

massimi vertici regionali e provinciali, nonché rappresentanze di ogni

ordine e grado delle forze armate, forze di polizia e corpi dello

Stato presenti in provincia di Savona (guardia di finanza, polizia di

Stato, carabinieri, polizia penitenziaria, capitaneria di porto,

vigili del fuoco, aeronautica militare, polizia locale, croce rossa)

nonché le associazioni combattentistiche e d’arma savonesi.

“È stato un precetto speciale per la città di Savona e per tutta la

comunità delle forze dell’ordine, delle forze armate e istituzionale

di questa provincia, che ha potuto accogliere l’Ordinario Militare,

Sua Eccellenza Marcianò, che ha portato una parola di pace, di

serenità e di speranza in un momento estremamente difficile – ha

commentato il generale Massino -. Abbiamo trovato compattezza umana e

istituzionale nelle parole dell’Arcivescovo, che ci ha portati a

riflettere sui valori fondanti dell’essere servitori dello Stato,

della Polizia e operatori di pace. Il suo messaggio è stato “lasciate

un mondo migliore” e noi faremo tutto ciò che è possibile per essere

con lui”.

Redazione Savona News

Link articolo :

https://www.savonanews.it/2022/03/08/leggi-notizia/argomenti/attualit/articolo/savona-larcivescovo-marciano-a-putin-ascolta-il-grido-di-dio-sii-uomo-di-pace.html?fbclid=IwAR0vwEXtvvLr8P3Ts0tk6Mhsvy1QiJgCIjLb-8ViyEwz4lmkfUq6rrP00co

Link Video : https://www.youtube.com/watch?v=6dJVegk4qHI&feature=emb_title

Video e foto di Christian Flammia