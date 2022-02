Scommesse sportive in agenzia: a Gennaio 2022 spesi 82,2 milioni di euro, Napoli sul podio davanti a Roma e Milano

Nel primo mese del 2022 la spesa nelle scommesse sportive in agenzia è stata pari a 82,2 milioni di euro. Superano 258 milioni di euro le vincite complessivamente finite nelle tasche dei giocatori a gennaio, secondo elaborazioni Agimeg. Napoli si conferma la provincia con la spesa più alta (oltre 11,8 milioni di euro). A Roma e provincia invece sono stati spesi 6,2 milioni di euro, mentre chiude il podio Milano con una spesa nelle scommesse sportive pari a 4,2 milioni di euro. Nella top five delle città con la maggiore spesa anche Caserta (3,6 milioni di euro), seguita da Palermo e Torino, appaiate a 3,1 milioni. Nell’intero 2021 la spesa nelle scommesse sportive in agenzia è stata pari a 385,6 milioni di euro. cr/AGIMEG