Oristano:il via agli interventi sugli impianti di illuminazione pubblica

Prenderanno il via nei prossimi giorni i nuovi interventi sugli impianti di illuminazione pubblica della città.

L’Assessorato ai Lavori pubblici e la City green light, società che gestisce l’illuminazione pubblica in città, li ha programmati nel percorso pedonale tra via Mattei e via della Libertà e nella nuova strada di accesso al nuovo palazzetto dello sport di Sa Rodia, attualmente occupato dall’Hub vaccinale.

advertisement

“Il primo intervento, nel pedonale tra via Mattei e via della Libertà, viene realizzato con un progetto da 23 mila euro – spiegano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna -. Per il secondo intervento, sulla nuova strada di accesso al nuovo palazzetto dello sport di Sa Rodia, il progetto ammonta a 41 mila euro.

L’Amministrazione comunale è impegnata anche in altre aree della città implementando gli impianti con nuovi punti luce. Gli ultimi interventi sono stati realizzati nel vicoletto che collega la via Vittorio Veneto alla piazza Martiri delle Foibe, nella via Palestrina e in piazza Aldo Moro per migliorare la visibilità notturna nell’area antistante il Liceo Classico”.

In tutti i casi i nuovi impianti sono realizzati con luci a led, a bassi consumi e ad alta efficienza energetica.