Il jazz mondiale in Sardegna da Febbraio

THE JAZZ CLUB NETWORK: dal 24 febbraio al 7 maggio il jazz mondiale arriva in Sardegna

THE JAZZ CLUB NETWORK

Dal 24 febbraio al 7 maggio 2022

Danny Grissett Trio, Pancho Montañez, Michael Mayo, Jeff Ballard Trio, Marco Pacassoni trio ft. Horacio “El Negro” Hernandez & Lorenzo De Angeli, Flavio Boltro & Fabio Giachino, Chiara Pancaldi, Roosevelt Collier Band, Samara Joy

TEATRO MASSIMO (M2/M1) – CAGLIARI

IL VECCHIO MULINO – SASSARI

POCO LOCO – ALGHERO

SPECIAL EVENTS TEATRO MASSIMO DI CAGLIARI

Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola, Dee Dee Bridgewater

(Inizio concerti ore 21)

È tutto pronto per l’edizione di The Jazz Club Network 2022, straordinario percorso musicale isolano proiettato sin dalle origini alla continua ricerca di nuove atmosfere, nuovi spazi, nuove sonorità e organizzato da CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in collaborazione con Sardegna Concerti.

Un’esplorazione trasversale tra stili e linguaggi in arrivo da tutto il mondo, in cui la musica e i suoi interpreti – dal fenomeno della pedal guitar Roosevelt Collier, alla miscela esplosiva di jazz, soul e pop del pupillo di Herbie Hancock Michael Mayo, alla raffinatezza pianistica di Danny Grissett Trio -, affrontano i palcoscenici sardi in un’ottica di grande leggerezza, scambio e sinergia col pubblico.

La novità di questa originalissima edizione è il debutto del Jazz Club Network sui due palcoscenici del Teatro Massimo (M2/M1).

L’elegante spazio teatrale al centro di Cagliari si appresta infatti ad accogliere gli amanti della musica jazz con un foyer rinnovato nell’impianto luci e negli arredi, pronto alla sfida del multimediale e delle arti visive e in perfetta sintonia con i live che da fine febbraio ai primi di maggio si susseguiranno sui palchi.

Un risultato importante nell’economia delle politiche culturali dell’Isola e frutto di un nuovo corso, iniziato lo scorso 4 gennaio, grazie alla co-gestione di Cedac e Jazz in Sardegna, due delle realtà dello spettacolo e della musica dal vivo tra le più prestigiose dell’Isola.

Cagliari non sarà però l’unica città ad ospitare The Jazz Club Network: come da tradizione i tredici concerti previsti a partire da giovedì prossimo e in scena fino al 7 maggio (con inizio alle ore 21), faranno tappa negli altri due club del circuito sardo, ovvero Il Vecchio Mulino di Sassari e il Poco Loco di Alghero, capisaldi e crocevia delle nuove tendenze artistiche della musica jazz isolana.

Sui palcoscenici dei tre club si alterneranno autentiche leggende della musica nazionale ed internazionale:

è il caso di Marco Pacassoni trio ft. Horacio “El Negro” Hernandez & Lorenzo De Angeli, il polistrumentista e vibrafonista tra i più talentuosi della scena contemporanea salirà sul palco accompagnato da Horacio “El Negro” Hernandez, batterista tra i più grandi esponenti mondiali del latin-jazz, in un concerto che promette scintille grazie anche alla presenza dello straordinario bassista Lorenzo De Angeli.

Special events in scena esclusivamente al Teatro Massimo di Cagliari, due concerti di grande richiamo nel panorama musicale mondiale:

il primo con la regina del jazz Dee Dee Bridgewater, che torna in Sardegna con un live dai toni caldi e avvolgenti, un nuovo progetto artistico realizzato assieme a una band stellare tutta italiana;

e il secondo con la coppia cubana di star mondiali Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola. Sul palco del Massimo le due superstar cubane portano in scena il loro nuovo progetto “Viento y Tiempo” in una raffinata versione duo.

Non solo jazz ortodosso, ma anche musica nera con divagazioni nel pop-rock, nel swing e nell’ambient, col meglio della vocalità internazionale, come nel caso di Chiara Pancaldi, insignita nel 2015 del premio “Best Vocal Jazz Album”, e come nel caso di Samara Joy, una delle giovani cantanti più promettenti d’America, balzata alla ribalta per aver vinto nel 2019 il “Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition”.

E in questo viaggio dal sud al nord dell’Isola, non passerà certo inosservata la carica espressiva di due tra i più intensi musicisti nostrani: Flavio Boltro, tromba di riferimento del jazz italiano, insieme a Fabio Giachino, tra le figure più interessanti della nuova generazione di pianisti.

In un’ottica di grande modernità ed eclettismo, da non perdere l’appuntamento col batterista e compositore californiano Jeff Ballard, un artista che nel corso della sua carriera ha saputo sviluppare un linguaggio unico, un suono plasmato dal jazz ma in grado di intercettare sonorità rock, free jazz ed elettroniche.

IL CARTELLONE

Danny Grissett Trio

24 Febbraio 2022 – Teatro Massimo (M2) – Cagliari

25 Febbraio 2022 – Teatro Massimo (M2) – Cagliari

26 Febbraio 2022 – Vecchio Mulino – Sassari

Pianista, tastierista e compositore originario di Los Angeles tra i più richiesti dai festival di tutto il mondo, Grissett ha studiato e si è esibito con maestri quali Barry Harris, Kenny Barron e Herbie Hancock. Da giovanissimo, a fianco di Billy Higgins, George Coleman, Freddie Hubbard, Jackie McLean, diventa un protagonista della scena musicale di Los Angeles. Nel 2003 si trasferisce a New York, inizia a collaborare con Buster Williams, Nicholas Payton, Benny Golson ed entra stabilmente nel gruppo di Tom Harrell con cui realizza diversi dischi importanti. Pianista fantasioso e swingante, miscela tradizione e contemporaneità, grande eleganza e musicalità, qualità che lo rendono oggi uno dei pianisti più richiesti sulla scena. ll suo stile raffinato e senza orpelli si è affinato negli ultimi anni fino a conquistare le doti da leader. La critica lo ha definito come “uno dei top tre giovani pianisti della scena contemporanea internazionale”.

Danny Grissett: piano

Josh Ginsburg: contrabbasso

Francesco Ciniglio: batteria

Pancho Montañez “Yeya”

3 Marzo 2022 – Vecchio Mulino – Sassari

4 Marzo 2022 – Poco Loco – Alghero

5 Marzo 2022 – Teatro Massimo (M2) – Cagliari

Pancho Montañez originario di Caracas, ha studiato alla prestigiosa Berklee College of Music-Valencia Campus. Nel corso della sua carriera ha condiviso palcoscenici con musicisti della statura di Jorge Pardo, Olga Román, Perico Sambeat, Roberto Quintero, Amanda Querales, solo per citarne solo alcuni.

Nel maggio del 2021 è uscita la sua seconda produzione discografica dal titolo “Yeya”, un progetto composto da artisti della scena valenciana e da musicisti della B.C.M.-Valencia Campus. Montañez ha creato un repertorio che esplora le tonalità della sua nativa Venezuela, giocando con i colori del Mediterraneo e coi suoni dell’originale mondo dei tamburi afroamericani. Un lavoro artistico colmo di ritmi intricati e trame che contribuiscono alla combinazione di esperienze e contesti musicali dei membri della band.

Pancho Montañez: batteria

Daniels Orts: piano

Santiago Peláez: chitarra

Ricardo Osorno: contrabbasso/basso elettrico

Michael Mayo

8 Marzo 2022 – Teatro Massimo (M2) – Cagliari

9 Marzo 2022 – Vecchio Mulino -Sassari

10 Marzo 2022 – Poco Loco – Alghero

Nato a cresciuto a Los Angeles, ma da qualche tempo trasferitosi a New York dove è diventato il pupillo di Herbie Hancock, Michael Mayo è uno dei nomi nuovi della vocalità afroamericana, da qualcuno indicato come l’erede di Bobby McFerrin per via di quella versatilità espressiva che gli consente di spaziare dal jazz al pop e oltre.

Ventotto anni, studi nel prestigioso New England Conservatory of Music e al Thelonious Monk Institute, Michael Mayo viene da una famiglia dove la musica è sempre stata di casa: il padre era il sassofonista degli Earth Wind & Fire, mentre la madre è stata la corista di Diana Ross, Beyoncé, Ray Charles, Whitney Houston.

I frutti del suo talento naturale si colgono bene in “Bones”, album d’esordio del cantante come leader: prodotto da Eli Wolf, già produttore di Al Green, Norah Jones e dei Roots, è una miscela esplosiva di jazz, soul e pop.

Michael Mayo: voce

Andrew Freedman: tastiere

Nick Campbell: basso elettrico

Robin Baytas: batteria

Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola “Viento y Tiempo” (FUORI RASSEGNA)

18 Marzo 2022 – Teatro Massimo (M1) – Cagliari

Concerto fuori rassegna

Dopo averli applauditi ad Alghero nel luglio scorso, sul palcoscenico de Lo Quarter, tornano in Sardegna, sul palco del Teatro Massimo, due tra le più influenti personalità del jazz mondiale: Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola.

A Cagliari le due superstar cubane portano in scena il loro nuovo progetto “Viento y Tiempo” in una raffinata versione duo. Gonzalo Rubalcaba, pluripremiato pianista e compositore, è considerato dalla critica internazionale come una delle stelle del jazz di tutti i tempi. Rubalcaba ha collaborato con i più celebri jazzisti internazionali, da Dizzy Gillespie a Herbie Hancock, da Richard Galliano a Ron Carter, solo per citarne alcuni.

Aymée Nuviola è una cantante, compositrice e attrice cubana, vincitrice di due Awards (2018/ 2020) e ben sette nomination.

La sua musica è una fusione tra generi diversi come jazz, timba, son, guaguancó, guaracha e charanga. Il repertorio di “Viento y Tiempo” racconta musicalmente la storia dei due artisti, fatta di una lunga amicizia tra arte e musica.

Gonzalo Rubalcaba: piano

Aymèe Nuviola: voce

ORE 21:00

PREZZI:

€40 +dp POLTRONISSIMA

€35 +dp POLTRONA

€25 +dp LOGGIA

Jeff Ballard Trio “Fairgrounds”

22 Marzo 2022 – Teatro Massimo (M2) – Cagliari

23 Marzo 2022 – Vecchio Mulino – Sassari

24 Marzo 2022 – Poco Loco – Alghero

Straordinario batterista e compositore californiano tra i più amati sia dal grande pubblico che dalla critica internazionale. Spettacolare la lista delle collaborazioni prestigiose: da Lou Donaldson a Chick Corea, Joshua Redman, passando per Brad Mehldau Trio e Fly (quest’ultimo insieme a Mark Turner e Larry Grenadier).

Ballard è un batterista moderno ed eclettico, dalle conoscenze profonde. Un musicista che interpreta bene la tradizione, ma che nel corso della sua carriera ha saputo sviluppare un linguaggio unico e personale.

Il suo ultimo lavoro discografico dal titolo “Fairgrounds” propone una musica aperta, fluida e sempre in evoluzione, un suono plasmato dal jazz ma che prende vita dove i diversi mondi collidono: acustico ed elettronico, swing e ambient, analogico e digitale.

La band lega la world music alla musica rock, l’avanguardia tecnologica alla profonda tradizione jazzistica.

Jeff Ballard: batteria

Ameen Saleem: contrabbasso

Charles Altura: chitarra

Logan Richardson: sax alto

Marco Pacassoni trio ft. Horacio “El Negro” Hernandez & Lorenzo De Angeli

25 Marzo 2022 – Teatro Massimo (M2) – Cagliari

26 Marzo 2022 – Teatro Massimo (M2) – Cagliari

Marco Pacassoni, polistrumentista e vibrafonista tra i più talentuosi della scena contemporanea internazionale, ha frequentato le classi di Ed Saindon e Victor Mendoza al Berklee College of Music di Boston.

Sul palco del Massimo si esibisce in trio con Horacio “El Negro” Hernandez, batterista tra i più grandi esponenti mondiali del latin-jazz, eletto Drummer of the year nel 1997. Un concerto che promette scintille grazie anche alla presenza dello straordinario bassista Lorenzo De Angeli.

Sul palco i tre musicisti danno vita a un live con composizioni originali unite a rivisitazioni di brani tra i più significativi di Chick Corea, Dizzy Gillespie e Frank Zappa in un mix di stili dal jazz, fusion, swing e latin.

Marco Pacassoni: vibrafono/marimba

Horacio “El Negro” Hernandez: batteri

Lorenzo De Angeli: basso elettrico

Flavio Boltro & Fabio Giachino “Things to Say”

1 Aprile 2022 – Poco Loco – Alghero

2 Aprile 2022 – Vecchio Mulino – Sassari

3 Aprile 2022 – Teatro Massimo (M2) – Cagliari

Un incontro straordinario caratterizzato da una carica espressiva di altissimo livello, alternata a momenti di profonda intensità artistica in un repertorio che si muove liberamente tra composizioni originali e standard jazz.

Flavio Boltro, tromba di riferimento del jazz italiano, insieme a Fabio Giachino, tra i più virtuosi giovani pianisti italiani, danno vita a “Things to say”, il nuovo lavoro discografico prodotto da Cam Jazz.

I due artisti hanno condiviso insieme numerose esperienze musicali giungendo a una intimità artistica che trova la sua massima espressività in questo lavoro in cui le cose da dire sono molte, ma sono soprattutto intense ed uniche.

Straordinaria la lista di collaborazioni internazionali tra cui spiccano i nomi di Michel Petrucciani, Freddie Hubbard, Marcus Miller, Cedar Walton, Danilo Rea, Gino Paoli e molti altri. Flavio Boltro è stato citato da Wynton Marsalis sulle pagine di “Down Beat” tra i dieci trombettisti migliori al mondo.

Fabio Giachino è tra le figure più interessanti della nuova generazione di pianisti (Premio M. Urbani 2011, C. Bettinardi 2011). Ha collaborato con artisti del calibro di Randy Brecker, Dave Liebman, Gavino Murgia, Javier Girotto.

Flavio Boltro: tromba

Fabio Giachino: piano

Chiara Pancaldi “Precious”

7 Aprile 2022 – Vecchio Mulino – Sassari

8 Aprile 2022 – Poco Loco – Alghero

9 Aprile 2022 – Teatro Massimo (M2) – Cagliari

Una delle più belle realtà della vocalità internazionale, tanto da essere insignita nel 2015 del premio Best Vocal Jazz Album dalla rivista giapponese “Jazz Critique Magazine”.

Nel suo percorso artistico mostra una predilezione per il repertorio jazzistico forte, quello degli standard, su cui lavora con un’intonazione fluida e una tecnica scat. Ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti del panorama jazz europeo e americano, tra cui Cyrus Chestnut, John Webber, Joe Farnsworth, Darryl Hall, Kirk Lightsey, Don Menza, Vincent Bourgeyx, Jeremy Pelt.

Con il suo quarto e nuovo album “Precious” (Challenge Records 2020) trova un nuovo sound, influenzato dal jazz contemporaneo, melodie brasiliane, con brani originali, pop e folk riarrangiati, esplorati con freschezza e una forte propensione all’interazione e all’improvvisazione.

Chiara Pancaldi: voce /

Francesca Tandoi: piano

Darryl Hall: contrabbasso

Marco Valeri: batteria

Roosevelt Collier Band

14 Aprile 2022 – Vecchio Mulino – Sassari

15 Aprile 2022 – Poco Loco – Alghero

16 Aprile 2022 – Teatro Massimo (M2) – Cagliari

L’americano Roosevelt Collier è famoso per le sue performance brillanti e coinvolgenti, capace di infiammare platee affamate di rock e blues, grazie a uno straordinario talento sviluppato nei concerti live della House of God Church a Perrine, Florida.

Talento raffinato sia nelle registrazioni che sul palco, si esibisce coi più grandi della musica rock, blues e pop. Ha collaborato con gli Allman Brothers, The String Cheese Incident, Buddy Guy, Umphrey’s McGee, Los Lobos e molti altri.

Roosevelt ha portato il suo sound verso nuove direzioni grazie anche alle sue esperienze di membro fondatore del gruppo dei Bokanté (guidati da Michael League degli Snarky Puppy). Ogni sua performance lascia un segno indelebile, sorprendendo il pubblico con una incredibile miscela di blues, gospel, rock e funk.

Roosevelt Collier: Pedal and lap steel

Rodrigo Zambrano: basso

Jason Matthews: tastiere

Armando Lopez: batteria

Dee Dee Bridgewater “In Concert” (FUORI RASSEGNA)

15 Aprile 2022 – Teatro Massimo (M1) – Cagliari

Concerto fuori rassegna

Tra le cantanti più amate al mondo, Dee Dee debutta nel grande jazz nel 1970, a New York, in una celebre orchestra dell’epoca guidata da Thad Jones e Mel Lewis.

Considerata tra le più grandi eredi delle indimenticabili voci femminili della storia, in quattro decenni ha raggiunto i più alti livelli musicali gettando ponti tra diversi generi musicali (jazz, blues, soul, musical, pop).

Premiata tre volte ai Grammy Awards, l’artista statunitense unisce all’impegno artistico anche una forte vocazione civile: nel 1999 infatti è stata nominata ambasciatrice dell’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite.

A Cagliari, sul palco del Massimo, torna con un concerto dai toni caldi e avvolgenti: un nuovo progetto artistico realizzato assieme ad una band stellare tutta italiana.

Dee Dee Bridgewater: voce

Claudio Filippini: piano/rhodes

Mirco Rubegni: tromba

Michele Polga: sax tenore

Rosa Brunello: contrabbasso

Evita Polidoro: batteria

ORE 21:00

PREZZI:

€40 +dp POLTRONISSIMA

€35 +dp POLTRONA

€25 +dp LOGGIA

Samara Joy

5 Maggio 2022 – Vecchio Mulino – Sassari

6 Maggio 2022 – Poco Loco – Alghero

7 Maggio 2022 – Teatro Massimo (M2) – Cagliari

Considerata una delle giovani cantanti più promettenti d’America, Samara Joy è balzata alla ribalta del jazz per aver vinto nel 2019 il “Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition”.

Proveniente da una famiglia di musicisti, è cresciuta nel Bronx con il gospel e ha maturato interesse per il jazz nell’età del college. A soli 23 anni, con la sua voce morbida come il velluto, si è già esibita nei più rinomati jazz club di New York, tra cui Dizzy’s Club Coca Cola, The Blue Note e Mezzrow.

Il suo tocco sugli standard jazz del Great American Songbook è inconfondibile: Samara scava a fondo per scoprire le sue radici jazz, senza perdere di vista l’innata semplicità della sua voce.

L’album di debutto che porta il suo nome, è stato acclamato dalla critica internazionale: prodotto da un veterano come Matt Pierson (nomination ai Grammy) vede la collaborazione del virtuoso della chitarra jazz Pasquale Grasso.

Samara Joy: voce

Ben Paterson: piano

Mathias Allamane: contrabbasso

Malte Arndal: batteria

TUtTI I CONCERTI DI CAGLIARI AVRANNO INIZIO ALLE ORE 21

PREZZI: €15 + dp (esclusi i due concerti fuori rassegna)

INFO BIGLIETTI

CAGLIARI

TEATRO MASSIMO – VIA DE MAGISTRIS, 12 (dal lunedì al venerdì ore 16-19)

TEL 345 4894565

BOXOFFICE SARDEGNA – VIALE REGINA MARGHERITA N. 43

TEL 070 657428

PREVENDITE ONLINE: SARDINIATICKET.COM | VIVATICKET.IT

SASSARI

IL VECCHIO MULINO, VIA FRIGAGLIA 5

TEL. 079 4920324

ALGHERO

POCO LOCO VIA GRAMSCI 8

TEL. 079 983604