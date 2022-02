Carbonia: donna danneggia ufficio postale

Esigenze vitali

Ieri a Carbonia, a conclusione di alcuni accertamenti sul luogo dei fatti, una quarantanovenne di Iglesias è stata deferita dai carabinieri della locale Stazione.

I Carabinieri di Carbonia hanno deferito la donna in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per danneggiamento.

advertisement

La donna, di fatto domiciliata a Carbonia, risulta disoccupata, con precedenti denunce a carico.

I militari operanti, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa dell’Arma sulcitana di Carbonia, sono intervenuti in via Santa Caterina all’interno del locale ufficio postale.

Qui la donna, per futili motivi inerenti alla pretesa di riscuotere anticipatamente la propria pensione per sue asserite importanti esigenze personali, era andata in escandescenze.

La donna ha danneggiato due dispositivi per il pagamento elettronico.

Nella circostanza la donna, a causa del forte stato di agitazione, è stata trasportata da personale del 118 presso l’ospedale Sirai di Carbonia per le cure del caso.