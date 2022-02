Carabinieri Nuoro: avvisi dalla Compagnia di Tonara

Deferimento in s.l. per lesioni personali a seguito di sinistro stradale con feriti

I Carabinieri della Stazione di Ortueri, a conclusione di accertamenti e ricostruzione del sinistro stradale con feriti avvenuto in Ortueri (NU) lungo la SS 388 km 51, 600 alle ore 12.00 circa, hanno deferito in s.l. una persona residente in Comune della provincia di Nuoro per aver cagionato lesioni personali gravi ad una passeggera dell’auto che conduceva e con la quale causava il sinistro autonomo andando fuori strada.

Rinvenimento bestiame

I Carabinieri della Stazione di Ortueri, a seguito di indagine rinvenivano bestiame sottratto e denunciato in data 14.01.2022 ed a conclusione degli accertamenti il proprietario ringraziava i militari per l’attività svolta.

Abbandono di animali su fondo altrui e pascolo abusivo.

Il 01.02.2022 i Carabinieri della locale Stazione di Ovodda denunciavano due soggetti residenti a Tiana per aver introdotto i loro animali all’interno di terreno privato.

Danneggiamento e invasione di terreni.

I Carabinieri della locale Stazione di Ovodda denunciavano soggetto residente ad Ovodda per essersi impropriamente impossessato di una stalla dopo aver danneggiato la serratura della porta d’ingresso allo scopo di introdurre legna ed attrezzi vari.