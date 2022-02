Buon successo per lOpen Day vaccinale di Somma Vesuviana

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana ): “buon successo per l’Open Day Vaccinale conclusosi nel tardo pomeriggio di ieri a Somma Vesuviana per i bambini dai 5 agli 11 anni.

I bambini sono stati accompagnati da Spiderman, in un ambiente scolastico a loro familiare. Ringrazio le Guardie AISA per il servizio di controllo”.

Rosa Liguoro (Dirigente della Scuola Media Statale): “La scuola è sempre aperta al territorio e a tutte le opportunità che possono essere a favore dei ragazzi e delle famiglie”.

“Ieri buona è stata la risposta in occasione dell’Open Day vaccinale a Somma Vesuviana per i bambini dai 5 agli 11 anni, conclusosi nel tardo pomeriggio. Abbiamo scelto una scuola in quanto ambiente familiare. Ed ecco che i bambini hanno trovato Spider – Man ad esempio oppure la Fatina ad accoglierli e c’erano docenti e la dirigente scolastica della Scuola Media Statale “San Giovanni Bosco – Summa Villa”.

Desideravamo portare altri ragazzi, altri bambini che con ogni probabilità non si erano ancora vaccinati e non si sarebbero ancora vaccinati. Spero nel completamento dei cicli vaccinali perché così potremmo avere meno problemi in vista della Primavera e dell’Estate. Ringrazio le Guardie dell’AISA che hanno garantito il servizio di sicurezza”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

E’ la scuola che si apre al territorio!

“La scuola che rappresento è sempre aperta al territorio e a tutte le opportunità che possono essere a favore dei ragazzi, delle famiglie, delle utenze in generale. E’ un’opportunità che il sindaco ha riservato alla nostra scuola – ha affermato Rosa Liguoro, Dirigente della Scuola Media Statale “San Giovanni Bosco – Summa Villa” – ed abbiamo cercato di organizzare l’accoglienza anche con un’animazione in modo tale che i bambini potessero affrontare questa esperienza vaccinale nel modo più gioioso possibile”.