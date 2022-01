Vincite Lotto: a Sassari ambo secco da 12.500 euro

Nel concorso di giovedì 27 gennaio il premio più alto assegnato con il Lotto – come rende noto l’agenzia specializzata Agimeg – è finito a Sassari, per effetto dell’ambo secco 38-46 sulla ruota di Cagliari che ha permesso ad un fortunato giocatore di portare a casa 12.500 euro. Secondo gradino del podio per Gela (CL) dove l’ambo 3-23 su Bari ha pagato 10.869 euro. Terzo posto per i 9.750 euro vinti a Varese. Il 10eLotto premia invece Catania con 15 mila euro, grazie ad un ‘sette’ doppio numero oro realizzato su un’estrazione frequente, a fronte di una giocata di soli 3 euro. Sempre in Sicilia, a Palermo, vinti invece 9 mila euro, vincita che precede i 7.800 euro centrati a Terzigno (NA). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 363 milioni di euro. cr/AGIMEG