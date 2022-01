Oro Bianco – Pusher ‘N Bad B. Tra gergo inedito e rime da vendere

Esce oggi in digitale Pusher ‘N Bad B, il nuovo singolo di ORO BIANCO, artista milanese classe ’97 di ritorno in questo 2022 con la prima di diverse novità in arrivo. Il brano, prodotto da Mastermaind, esce su tutte le piattaforme con distribuzione Believe.

Pusher ‘N Bad B segna per il rapper ORO BIANCO una nuova conferma della freschezza e dell’originalità nella scrittura e nella performance, in continua evoluzione sin dai suoi inizi. Con questo brano è pronto a stupire con nuove vibrazioni street rap ad alta tensione, giocando con rime elaborate e con il gergo unico che lo contraddistingue, a garanzia della sua versatilità.

La storia gira intorno alla volontà di cambiare vita: “Volevamo essere calciatori e modelle ma siamo rimasti solo Pusher ‘N Bad B”, recitano i versi, sottolineando come la vita di strada abbia avuto la meglio sui sogni condivisi con i suoi coetanei.

Gli scorsi anni hanno segnato per ORO BIANCO l’inizio di un’interessante carriera musicale, spinto dal supporto di diversi artisti in ambito rap, primo fra tutti Guè Pequeno, che ha creduto in lui sin dal primo momento. Con il brano Pony Express, contenuto nel suo primo mixtape Oro Bianco Tape (2018), l’artista ha inaugurato una serie di release che lo condurranno alla presentazione del suo primo album ufficiale, CAPOTAVOLA (2019), con all’interno i featuring di Nerone, G.NANO e Moderup, collezionando oltre 4 milioni di stream. Uno dei singoli, Sssh Puta – Bonus Track, ha conquistato oltre 8 milioni di stream solo su Spotify.

advertisement

Seguiranno poi il secondo progetto di inediti, NO laBEL (2020) e i successivi singoli Oh mio Dio (feat. Mr. Rizzus) e Il più regolare (feat. Nerone). Nel suo portfolio, ORO BIANCO vanta anche il brano Money Dance prodotto da Gezin, membro del supergruppo di producer statunitensi 808 Mafia.

BIO

Oro Bianco, classe ’97, nasce a Milano nel distretto di Zona 8. Inizia a scrivere le prime canzoni a 16 anni, spinto dall’esigenza di dare sfogo alle sue emozioni e di trovare una via d’uscita dalla sua vita di ogni giorno, dalle difficoltà e dal suo quartiere. Nel 2017 viene notato da Guè Pequeno: rivedendo se stesso nel giovane artista e percependo la sua versatilità, incita questo talento a continuare sulla strada della musica. Il singolo Pony Express (2018) sancisce la nascita di una collaborazione con l’etichetta e management Indomabili Milano.

Da quel momento, il nome di Oro Bianco comincia a comparire tra le proposte dell’anno. Seguono diversi singoli, che lo conducono alla pubblicazione del primo mixtape Oro Bianco Tape. Pubblica poi altri brani tra cui Polvere, Scusa Mamma e Pablo Neruda: quest’ultimo, pubblicato nell’ottobre 2018, sarà l’ultimo insieme ad Indomabili, per poi decidere di comune accordo che le loro strade si sarebbero divise per scelte e visioni differenti.

Il 29 marzo 2019 pubblica da indipendente il primo album ufficiale CAPOTAVOLA, distribuito da Red Music, seguito dal video del brano Turbo. Attualmente, l’artista ha all’attivo un altro album pubblicato nel 2020, NO laBEL, insieme a diversi altri singoli usciti nello stesso anno. Nel 2022, l’artista riprende la sua attività musicale con Pusher ‘N Bad B, distribuito da Believe.