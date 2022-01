Genova – Vittoria d’orgoglio e di cuore, il Cagliari ribalta al “Ferraris” la Samp

GENOVA – Il Cagliari prima trema e crolla sotto i colpi della Sampdoria, poi risorge e capovolge la partita vincendo in rimonta, con i gol di Deiola e Pavoletti che replicano a Gabbiadini. E’ una reazione decisa, con una vittoria d’orgoglio e di cuore che potrebbe segnare la svolta del campionato e l’inizio della rincorsa verso la salvezza. Il tecnico Walter Mazzarri punta sul solito 3 – 5 – 2 con Cragno a difesa dei pali, il neo acquisto Lovato, Altare e Carboni in difesa, Bellanova, Marin, Grassi, Deiola e Lykogiannis sulla mediana, Joao Pedro e Pavoletti per tentare le sortite offensive. Tra i blucerchiati da tenere d’occhio Gabbiadini e l’ex Ekdal. L’inizio dei sardi promette decisamente bene, con due occasioni propizie non sfruttate dagli attaccanti ospiti. Poi, al 18, la doccia fredda: Bereszynski inventa per Yoshida, il giapponese serve un assist di petto Gabbiadini dentro l’area e inganna Cragno sottomisura con un sinistro imprendibile. Uno shock impensabile per gli isolani, che rischiano di capitolare nuovamente con un tiro sporco di Bereszynski poco prima della mezz’ora. Il primo tempo finisce senza altri sussulti, con il Cagliari in costante difficoltà. Nella ripresa l’inerzia del match cambia, con i sardi che si prendono la responsabilità di non subire l’ennesima sconfitta della stagione. Lo squillo arriva al 55′ con Deiola, servito da Marin, che brucia tutti sulla respinta di Audero dopo un suo primo tiro. Una rete che rianima i rossoblù. Al 71′ il sorpasso, con Pavoletti che di sinistro batte l’estremo blucerchiato spedendo sotto la traversa. Poi il Cagliari avrebbe l’occasione per il tris con Joao Pedro prima e Faragò poi, ma il risultato non cambia. Un successo che potrebbe raddrizzare la stagione degli isolani, chiamati ora ad una conferma domenica contro il Bologna.

Luciano Pirroni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari (27′ st Ciervo), Yoshida (6′ st Dragusin), Chabot, Murru; Bereszynski, Thorsby, Ekdal (36′ st Yepes), Candreva ; Gabbiadini (27′ st Quagliarella), Caputo (36′ st Torregrossa). All. Roberto D’Aversa

Cagliari (3-5-2): Cragno; Lovato, Altare, Carboni; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola (30′ st Faragò), Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti (36′ st Pereiro). All. Walter Mazzarri

Arbitro: Camplone di Pescara

Reti: 18′ Gabbiadini, 10′ st Deiola, 26′ st Pavoletti