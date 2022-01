Festa delle donne: le 6 imperdibili serie tv proposte da Studio Cru

PER L’8 MARZO UN BRINDISI DAL FINALE A SORPRESA

Donne forti, allegre, carismatiche. Donne che sanno quello che vogliono, donne protagoniste del presente che lottano contro uno scomodo passato. Che siano sognatrici o con i piedi piantati per terra, le figure femminili raccontate dalle serie tv descrivono la storia e il mondo di oggi, dando di puntata in puntata nuovi e interessanti punti di vista.

E quale migliore abbinamento se non un calice di vino per trascorrere una giornata dedicata all’universo femminile? In occasione della Festa della Donna, Studio Cru brinda alle protagoniste più amate delle serie tv con sei imperdibili proposte, enoiche e non solo.

THE MARVELOUS MRS MAISEL

advertisement

Mosnel

Franciacorta Pas Dosé

Ambientata nella New York degli anni ’50, The Marvelous Mrs Maisel racconta le vicende di Miriam “Midge” Maisel, casalinga ebrea raffinata e brillante che, dopo aver scoperto la relazione extraconiugale del marito, abbandona la sua vita apparentemente fantastica nell’Upper West Side per cimentarsi come comica nella stand up comedy.

Midge di certo non passa inosservata: è avvenente ed elegante, acuta e sagace. La immaginiamo nella sua New York, seduta in un locale esclusivo mentre sorseggia un Franciacorta Mosnel Pas Dosé: nel calice brillante dalle sfumature oro e dal perlage delicato e persistente, ritroviamo la freschezza vitale di cedro e pesca bianca, note fragranti di erbe di campo e fior di limone, con l’energia tesa e vivace che anticipa un sorso asciutto e affilato, proprio come le battute della fantastica signora Maisel. Il Franciacorta Pas Dosé riposa almeno 30 mesi nelle cantine Mosnel: solo in questo modo le uve chardonnay, pinot bianco e pinot nero possono esprimere a pieno tutta la loro armonia.

Prezzo: a partire da 24 euro

LA REGINA DEGLI SCACCHI

Bellenda

LEI – Metodo Classico Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Dry

Riscoprire la tradizione dei vini ad alto residuo zuccherino in uno spumante che si accompagna pregevolmente ad abbinamenti inusuali e a piatti legati alla ricca e variegata cucina veneta. LEI, il Conegliano Valdobbiadene Metodo Classico di Bellenda, regala toni di sottile complessità in perfetto equilibrio con le caratteristiche aromatiche tipiche del Prosecco Superiore. Un vino netto, croccante e persistente, dal profumo floreale con sentori di bergamotto bianco, glicine e fresia, che coniuga la struttura con la morbidezza, l’acidità con la sensualità in bocca.

LEI si stacca dall’immaginario tipico del Prosecco Superiore, proprio come Beth, la protagonista de La Regina degli Scacchi, che per fuggire da un’infanzia difficile trova sulla scacchiera la rivincita personale, realizzando il suo sogno più grande.

Prezzo: 21 euro nello shop online della cantina

EMILY IN PARIS

Cantine di Verona

Custoza DOC Spumante Bio Terre In Fiore

Fresca, dinamica, entusiasta della sua nuova vita très chic nella Ville Lumière: parliamo di Emily Cooper, la protagonista di Emily in Paris, che dagli USA si trasferisce a Parigi per lavorare nella prestigiosa agenzia di comunicazione Savoir. Nella capitale francese, la ragazza avrà modo di capire cos’è la joie de vivre parigina e di coglierne pienamente lo spirito.

Leggera e briosa, Emily è come il Custoza DOC Spumante Bio Terre in Fiore: con uve garganega, tocai friulano e trebbiano toscano, il profumo è intenso e fragrante, con note fruttate di pesca e pera. Le bollicine di Custoza sono l’ideale per un aperitivo con le amiche, oppure da accompagnare ad antipasti di pesce, primi piatti delicati, risotto agli asparagi e carni bianche.

Prezzo: 9,60 euro nello shop online della cantina

THE CROWN

Monte Zovo

Oltremonte Sauvignon Verona IGT

The Crown, pluripremiata serie tv distribuita in Italia da Netflix, racconta la vita di Elisabetta II, figura distinta e regale che si destreggia tra rivalità politiche e personali, tra sontuose ambientazioni e intrighi di palazzo.

Pensando allo spessore e allo stile della protagonista non si poteva che abbinare un vino ammaliante e raffinato come Oltremonte della linea Single Vineyards di Monte Zovo, composta da cinque etichette espressioni dei migliori terroir della Tenuta di Caprino Veronese.

Il Sauvignon Blanc biologico nasce dai vigneti d’alta quota di Spiazzi, a circa 900 metri sul livello del mare, certificati per il rispetto della biodiversità secondo lo standard “Biodiversity Friend”. Giallo paglierino con riflessi verdognoli, Oltremonte colpisce per il bouquet aromatico, con sentori vegetali di salvia e peperone verde, agrumi e pesca bianca.

Prezzo: 14,50 euro nello shop online della cantina

MOZART IN THE JUNGLE

Monte delle Vigne

Callas 2020

Callas 2020 di Monte delle Vigne si caratterizza per una personalità forte e definita, che rimane impressa grazie a un ampio ventaglio olfattivo e un sorso fresco e armonioso, la cui precisa identità risalta anche a diversi anni dalla vendemmia. Malvasia di Candia in purezza, è un vino complesso e di carattere, come l’inconfondibile voce di Maria Callas.

È alla cantante nota in tutto il mondo che si ispira Alessandra, nota come La Fiamma, il soprano che seduce il direttore della New York Symphony Orchestra, Rodrigo De Souza, nella serie tv Mozart in the Jungle. Ed è sempre con la Divina che La Fiamma parla prima del suo ritorno in scena, in una Venezia bellissima e surreale, resa ancora più unica dalla sua voce vibrante e dalle note delle più celebri arie musicali. Passionale e bellissima, elegante e seducente, Alessandra incarna la bellezza e la potenza dell’opera lirica.

Prezzo: a partire da 19 euro

GILMORE GIRLS – UNA MAMMA PER AMICA

Cantina Tollo

Cerasuolo d’Abruzzo DOP Biologico

Il Cerasuolo d’Abruzzo DOP della Linea Biologica è un rosato dal colore chiaro dai bei riflessi violacei che si caratterizza per l’elegante profumo di frutta rossa, arricchito da sottili note floreali e delicate nuances speziate. Con i suoi sentori di ciliegia e le sue sfumature minerali è perfetto con piatti di carne e pesce, ma anche con la pizza. Ed è proprio con una fetta di pizza che lo abbinerebbero Lorelai e Rory Gilmore, le protagoniste della serie Gilmore Girls. Affiatatissima, la coppia composta da madre e figlia è scoppiettante e irriverente, pronta a stravolgere la vita della tranquilla cittadina di Stars Hollow.

Prezzo: 7,50 euro nello shop online della cantina

UN PASSO DAL CIELO: I GUARDIANI

Sidro Vittoria

Italian Bloom

Cime montuose, laghetti dalle acque smeraldine e splendidi chalet di legno tra boschi di pini: è lo scenario delle Dolomiti bellunesi, set della sesta stagione di Un passo dal cielo: I guardiani dove Manuela, sorella del commissario Vincenzo Nappi, prende la decisione di inseguire i propri desideri maturando scelte importanti per il futuro.

Ed è in queste zone, a Vigo di Cadore, che nasce Italian Bloom di Sidro Vittoria. Prodotto artigianalmente con Metodo Classico, Italian Bloom è un vino di mele Extra Dry dal sentore fruttato e floreale, con note di mela, pera e agrumi. L’acidità fresca e vivace completa il sapore fruttato e il gradevole retrogusto amaricante di questo sidro che rivela una morbida bollicina, da gustare sia come aperitivo che a tutto pasto.

Prezzo: 14 euro nello shop online di Sidro Vittoria