Comunicato Stampa – Diritti Umani per esercitare la propria facoltà di aiutare

Da settimane i volontari sardi di Uniti per i Diritti Umani stanno proseguendo incessantemente con la consegna ai nostri concittadini di libretti all’interno dei quali viene spiegato ognuno dei 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Con iniziative a La Maddalena e Cagliari, sono state centinaia le persone informate la scorsa settimana. Tante rispetto al lavoro che avviene normalmente, ancora poche in riferimento alla necessità di portare una guida civile alle persone. Nella serata di martedì 18, a Olbia e Sardara, i volontari hanno contattato decine e decine di persone con le quali è stato affrontato l’argomento e risposte hanno sottolineato la necessità di far conoscere questi 30 articoli. Le persone lamentano il fatto che i loro diritti sono calpestati, ma alla domanda “conosci i tuoi Diritti Umani?”, nessuno sa a cosa ci si riferisca e l’argomento rimane circoscritto al diritto al lavoro. Ma che dire del ventinovesimo articolo della dichiarazione universale? Si tratta della responsabilità e forse è quanto di più negato hanno le persone. Responsabilità significa potersi prendere cura, potersi occupare delle proprie cose e di ciò che ci circonda, implica l’aiuto al prossimo e all’ambiente. Inserito nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani implica il fatto che ogni persona si fa garante del rispetto di tutti e 30 gli articoli. Il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard disse “i diritti umani devono essere resi una realtà non un sogno idealistico”. Ciò significa che dobbiamo prenderci la responsabilità di farli conoscere alle persone e farlo in modo semplice, non pretendendo che ogni persona sia un avvocato per comprendere questi semplici articoli. Il materiale che i volontari stanno distribuendo è pensato per persone di qualsiasi livello culturale e intendono dare una comprensione immediata di ogni singolo articolo.