Show tv, talent e tanto altro: così il Regno Unito ha il monopolio dei programmi tv

Alzi la mano chi, almeno una volta, non ha apprezzato uno dei tanti talent o reality show che si vedono in televisione. Ebbene, molto probabilmente quello che non sanno è che gran parte dei prodotti tv di maggiore successo arrivano direttamente dal Regno Unito, come è stato svelato anche alla ricerca svolta dal leader dei casinò online Betway.

L’approfondimento che ha trovato spazio sul blog L’insider ha voluto analizzare in maniera più precisa e puntuale sia i format che le serie tv che sono riuscite a diventare un vero e proprio fenomeno mondiale in termini di ascolti e non solo. Non può sorprendere, infatti, che le esportazioni di programmi tv verso l’estero abbiano toccato un importo a dir poco impressionante, che arriva a oltrepassare la quota di 1,48 miliardi di sterline.

Il boom degli scripted show

Ci sono tantissime tipologie di prodotti televisivi che hanno riscosso grande successo a livello internazionale, come nel caso degli scripted show. Stiamo facendo riferimento a commedie, sitcom e serie tv, che fanno riferimento alla particolare categoria che è stata definita “scripted show”.

Tra gli show nati in Inghilterra che più hanno raggiunto il successo a livello mondiale, troviamo sicuramente Luther, Doctor Who, Doctor Foster, Chernobyl, His Dark Materials, Misfits e The Office. Un gran numero di questi show sono stati estremamente apprezzati non solo sui canali tv, ma anche sulle varie piattaforme di streaming sul web.

Eppure, non in tutti i casi le produzioni inglesi che hanno avuto un grande successo sul mercato interno sono poi riuscite ad affermarsi in tutto il mondo, come è accaduto, ad esempio, nel caso di Broadchurch e Skins. In questi casi, molto probabilmente, la colpa è da ricercare nelle sceneggiature, che non sono state cambiate rispetto all’originale e, di conseguenza, non sono andate incontro a preferenze degli spettatori di altri Stati.

Vere e proprie macchine da soldi

Quando si parla di serie tv, in realtà per il Regno Unito si fa riferimento a dei fatturati incredibili. Un esempio importante in tal senso è quello rappresentato dallo show, ormai famoso in tutto il mondo, che è stato ribattezzato “The Great British Bake Off”, che è andato in onda in ben 26 mercati a livello internazionale. Sono numerosi gli Stati dove questo show è diventato un grande successo, come ad esempio la Francia, ma anche l’Italia, la Danimarca e gli Stati Uniti. Un successo veramente fenomenale, che ha portato “The Great British Bake Off” a diventare il 28% di tutto l’export britannico durante l’anno scorso.

Tra i vari programmi tv che hanno avuto successo troviamo Top Gear. Si tratta di uno show realizzato da parte della BBC, che ha portato in dote un fatturato annuale che si aggira intorno a 50 milioni di sterline, spopolando addirittura in 214 mercati a livello internazionale, con un’audience che ha toccato i 350 milioni di spettatori.

Le produzioni di maggior successo

Spostando l’attenzione sulle produzioni che hanno raggiunto i dati migliori in termini di pubblico, ecco che “The Office” è senz’altro ai primi posti della classifica, dal momento che si tratta dello show maggiormente visto su Netflix, con più di 57 miliardi di minuti di streaming registrati nello scorso anno.

Ci sono anche tanti programmi “unscripted” che hanno toccato dei risultati veramente pazzeschi. Un esempio su tutti è rappresentato da “Stricly Come Dancing”, meglio conosciuto sul mercato italiano con il nome di “Ballando con le stelle”. Ebbene, questo programma tv è stato trasmesso per oltre 270 stagioni in più di 50 Paesi, toccando l’incredibile cifra di 500 milioni di spettatori a livello mondiale.