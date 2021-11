A Monastir Conad dona una panchina rossa contro violenza su donne

Monastir, 24 novembre 2021 – Una panchina rossa per sostenere tutte le donne vittime di violenza. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Conad Nord Ovest ed i suoi Soci sul territorio, sostengono il progetto Panchine Rosse, lanciato dagli Stati Generali delle Donne, promuovendo l’installazione di centinaia di panchine rosse.

Perché educazione, cultura ed informazione sono la prima forma di prevenzione.

La panchina rossa oggi è un simbolo universalmente riconosciuto e associato al tema della violenza di genere: un segno di sensibilizzazione e sostegno tangibile contro un fenomeno ancora troppo radicato e che si è purtroppo acutizzato nel periodo della pandemia.

Sono oltre 250 le panchine rosse donate complessivamente da Conad Nord Ovest e dai suoi Soci, di cui 45 in Sardegna: un progetto che grazie ai Soci prosegue anche nei prossimi mesi, perché è fondamentale tenere alta l’attenzione su questo tema.

Le panchine, molte delle quali già in via di installazione, sono collocate presso i punti vendita Conad, le sedi territoriali della cooperativa, in aree verdi e presso scuole medie e superiori, in collaborazione con i Comuni, con le associazioni ed i centri antiviolenza locali in Toscana, Emilia, Liguria, Lazio, Piemonte, Sardegna e Valle d’Aosta. Con molte di queste associazioni sono stati avviati anche numerosi progetti che sfoceranno in attività concrete a tutela delle donne e che proseguiranno nel tempo. Sulle panchine sono presenti anche targhe riportanti il numero nazionale antiviolenza 1522 o i contatti dei centri antiviolenza locali. Il progetto continuerà anche nei prossimi mesi con installazioni in tutto il territorio della Cooperativa.

A Monastir (SU) Conad Nord Ovest ha donato una Panchina Rossa, segno tangibile della volontà e dell’impegno a respingere ogni violenza e discriminazione sulle donne.

La panchina è stata collocata all’ingresso degli uffici della Cooperativa situati presso la S.S 131, km 15.200. All’evento inaugurale hanno partecipato i soci sigg. Massimo Tegas e Natalino Murgia, il Sindaco Luisa Murru del Comune di Monastir, il Vicesindaco Gianluca Lampis, l’Assistente Sociale dr.ssa Valentina Sanna, dr.ssa Crovi Tania Psicologa Sportello Donna di Monastir, oltre alla Presidentessa Silvana Migoni dell’Associazione Donne al Traguardo di Cagliari.

“Siamo davvero orgogliosi di prender parte al progetto Panchine Rosse – ha dichiarato Sandra Arru, in rappresentanza delle donne della sede, insieme a Natalino Murgia, Massimo Tegas, Soci Consiglieri di Cda di Conad Nord Ovest – L’attenzione alle emergenze sociali rappresenta per noi una responsabilità ed uno degli impegni centrali del nostro percorso di sostenibilità. Insieme agli altri Soci, abbiamo aderito a questa iniziativa con l’obiettivo di ribadire il nostro impegno e la nostra vicinanza su temi così delicati. Ci auguriamo che questo gesto possa essere d’aiuto a tutte le donne vittime di violenza”.

La donazione e l’installazione delle panchine rosse rappresenta un gesto importante che testimonia l’impegno di Conad, da sempre sensibile alle tematiche sociali e vicina alle comunità di riferimento con azioni concrete a sostegno delle persone in difficoltà, come le donne che subiscono violenza e che combattono ogni giorno per il diritto all’eguaglianza e alla libertà, ma anche un’attività di sensibilizzazione e informazione verso le nuove generazioni.

L’iniziativa, promossa da Conad Nord Ovest, rappresenta un importante tassello dell’impegno sociale di Conad. Già da tempo Conad sostiene i diritti delle donne contro ogni violenza e supportando associazioni coinvolte ogni giorno su questa emergenza. In questi anni sono stati devoluti da Conad oltre 600.000 euro a sostegno dei centri antiviolenza, dei progetti di formazione, sensibilizzazione e prevenzione.

Panchine Rosse è un percorso di sensibilizzazione e di informazione lanciato nel 2016 dagli Stati Generali delle Donne che invita Comuni, associazioni, scuole e le imprese di tutta Italia ad inaugurare le panchine rosse su tutto il territorio italiano come monito contro la violenza sulle donne e in favore di una cultura di parità. Con l’installazione delle panchine rosse, che rappresentano simbolicamente un luogo di incontro, si vuole testimoniare inequivocabilmente la protezione di Conad nei confronti dell’universo femminile, per non far sentire sole le vittime nella lotta contro la violenza e per diffondere consapevolezza su questo preoccupante fenomeno con un segno tangibile di un impegno quotidiano volto ad aiutare le donne a uscire da situazioni di violenza.

I NUMERI DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Dall’inizio della pandemia in Italia si è manifestato un preoccupante aumento degli episodi di violenza sulle donne. Secondo il Ministero della Salute, nel 2020 le chiamate al 1522 sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). Il boom di chiamate si è avuto a partire da fine marzo 2020, in piena emergenza Covid-19, con picchi ad aprile (+176,9% rispetto allo stesso mese del 2019) e a maggio (+182,2 rispetto a maggio 2019).

Nel 2021, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica sicurezza, in Italia sono state 102 le donne vittime di femminicidio (nel periodo che va dal 1° gennaio – 31 ottobre 2021) di cui 86 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 59 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Complessivamente rispetto allo stesso periodo dello scorso anno emerge un aumento delle vittime di genere femminile che passano da 95 a 102 (+7%) e una crescita dei delitti commessi in ambito familiare/affettivo nei confronti delle donne (+5%) che passano da 82 a 86. Stesso incremento (+5%) si registra per le donne vittime di partner o ex, che passano da 56 a 59.

CONAD NORD OVEST

Una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 4 miliardi di euro. I territori in cui opera con 369 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi.