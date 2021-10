Vercelli al centro della cultura europea con Oscar Wilde

Tra pochi giorni si incoroneranno i vincitori assoluti della XIV edizione del Premio Wilde concorso letterario europeo

La Dreams Entertainment con l’OPE Osservatorio Parlamentare Europeo, col patrocinio del Menotti Art Festival e dell’AUGE hanno dato il via al conto alla rovescia per la finale della XIV edizione del concorso europeo di poesia a tema libero intitolato ad Oscar Wilde. Un enorme patrimonio culturale si è dato appuntamento sabato 23 ottobre alle ore 15:00 presso la sala S.O.M.S. di via F. Borgogna 34 Vercelli per la finale del concorso letterario europeo tra i più importanti e blasonati d’Europa.

Le 12 regioni italiane saranno rappresentate a pieno titolo dai poeti che portano in alto i valori e la cultura regionale e nazionale

in Europa e nel mondo con gli 80 i finalisti che si scontreranno a liriche difronte alla terza commissione di giuria. Uno scontro tutto

dal vivo. Ogni autore finalista presenterà l’opera con la quale ha superato la selezione. I poeti saranno suddivisi in tre categorie: giovanissimi, giovani ed over. Non mancheranno le sorprese e le emozioni della diretta.

Durante la finale, verranno consegnati i Wilde VIP European Award, onorificenza che da dodici anni premia personaggi dello spettacolo, giornalismo, cultura e imprenditoria che si sono contraddistinti nell’ambito sociale e o culturale.

Quest’anno in sala ci saranno nomi di primissimo piano come l’attrice Margherita Fumero, l’attrice Rosa Miranda, lo scrittore Francesco Testa, l’artista Paola Bradamante, l’On. Lucia Azzolina e altri.

L’ingresso è gratuito e libero, fino ad esaurimento posti disponibili. L’ingresso è soggetto alle normative anti Covid.

L’elenco dei finalisti e dei candidati al Wilde VIP European Award 2021 sono pubblicati sul sito istituzionale www.premiowilde.org.