Somma Vesuviana: apertura imminente dello Stadio Comunale

Sergio D’Avino (Assessore allo Sport del Comune di Somma Vesuviana): “Ben presto riapriremo lo Stadio Comunale”.

“La Commissione di Vigilanza aveva dato determinate prescrizioni per quanto riguarda la riapertura dello Stadio Comunale di Somma Vesuviana. Su quelle richieste dall’Asl stiamo ultimando l’iter e dunque i tempi di riapertura dello Stadio, nella fase iniziale almeno per gli allenamenti della squadra di calcio, non sono lontani. Lo sport è fondamentale per i nostri giovani e stiamo lavorando affinché queste strutture, penso al tennis, al pattinaggio e al calcio, possano riaprire quanto prima”. Lo ha annunciato Sergio D’Avino, Assessore allo Sport del Comune di Somma Vesuviana nel napoletano.

“Spazi pubblici e penso al progetto per la realizzazione della prima Villa Comunale a Somma Vesuviana, progetto già finanziato – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano – scuole e ricordo a tale riguardo che abbiamo finanziato la realizzazione di una nuova scuola elementare ma anche del nido comunale e sport sono tre pilastri fondamentali per il tessuto sociale della nostra comunità”