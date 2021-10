Sinistro a Selargius: 3 volte oltre il limite alcolico

Ieri a Selargius i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu hanno deferito in stato di libertà un trentasettenne del luogo, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

A seguito di un sinistro stradale avvenuto in via Trieste mentre era alla guida della propria autovettura, l’uomo – un disoccupato con precedenti denunce a carico – ha effettuato il test alcolemico ematico presso l’ospedale di Monserrato.

Risultato positivo con tasso alcolemico di 1,47 grammi per litro (quasi tre volte il limite massimo consentito), ha vista ritirata la patente di guida.

La Procura e la Prefettura di Cagliari sono informate per gli aspetti di relativa competenza. Vi potranno essere eventuali conseguenze sulla patente dell’uomo in termini di sospensione per un determinato periodo di tempo.