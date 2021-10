La super zanzara coreana è arrivata in Lombardia: resiste al freddo e potrebbe essere pericolosa…

È arrivata in Lombardia la zanzara coreana. Si tratta della zanzara in grado di resistere al freddo. La scoperta si deve all’Università degli Studi di Milano, che condotto una ricerca sulla diffusione in Italia dell’Aedes koreicus, nome scientifico della zanzara in questione.

È arrivata in Lombardia la zanzara coreana. Si tratta della zanzara in grado di resistere al freddo. La scoperta si deve all’Università degli Studi di Milano, che condotto una ricerca sulla diffusione in Italia dell’Aedes koreicus, nome scientifico della zanzara in questione.

In base a quanto scoperto dai ricercatori dell’Università degli Studi di Milano, la zanzara coreana, nome comune, è arrivata in Italia. Precisamente in Lombardia. Ancora più precisamente si trova nelle zone pianeggianti della regione.

advertisement

I ricercatori hanno specificato che la zanzara in questione era stata identificata a Belluno già nel 2011. Quindi il fatto che fosse arrivata in Italia era noto. Non era noto il fatto che in Lombardia si fosse diffusa in maniera significativa.

La caratteristica principale di questa zanzara è la sua capacità di resistere alle basse temperature. In altre parole, anche durante la stagione invernale dovremo fare i conti con il caratteristico e non proprio piacevole ronzio delle zanzare. Non proprio il massimo, insomma, soprattutto per le persone che mal sopportano questi animali anche particolarmente invasivi.

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi