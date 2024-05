Sabato 11 maggio anche la Asl 5 ha aderito alla Giornata nazionale per l’importanza del neurosviluppo

Sabato 11 maggio anche la Asl 5 ha aderito alla Giornata nazionale per l’importanza del neurosviluppo. I colori dell’arcobaleno per l’importanza del corretto sviluppo dei bambini.

Iniziativa promossa dalla Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

ORISTANO, 8 MAGGIO 2024 – Colori per richiamare l’attenzione sui disturbi dei bambini anche nei primi anni del loro sviluppo. Anche quest’anno la Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza della Asl 5 di Oristano, diretta dalla dottoressa Tatiana Usala, ha aderito alla Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo, promossa dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), prevista sabato 11 maggio e giunta alla sua terza edizione. “Questa giornata è nata con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su un tema ancora poco conosciuto, ovvero l’importanza del neurosviluppo e l’importanza di riconoscere in fase precoce eventuali segni di anomalie nello sviluppo e nella crescita di un bimbo”.

BIMBI AL LAVORO Anche la Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’azienda sanitaria oristanese si sta preparando a questa giornata nei suoi cinque centri di Oristano, Ales, Terralba, Ghilarza e Bosa.

“Stiamo lavorando con i bimbi, che stanno seguendo un percorso di riabilitazione nelle nostre strutture”, ha proseguito la dottoressa Usala, “i piccoli stanno realizzando una serie di lavoretti, come magliette, segnalibri per abbellire il nostro servizio e colorare le pareti dei nostri centri. Alcuni lavori sono stati già esposti, altri saranno appesi in questi giorni. I colori utilizzati sono quelli che rappresentano la stessa giornata nazionale, i colori dell’arcobaleno”.

IL CONVEGNO Inoltre sabato 11 maggio la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ha organizzato un convegno dal titolo “Disturbi del Neurosviluppo: Nuovi Orizzonti tra Ricerca e Clinica”, che si terrà a Milano e al quale si potrà partecipare sia in presenza sia da remoto, di cui una parte, dalle ore 16.00, aperta a tutti (https://sinpia.eu/) con una sintesi sui temi affrontati durante la mattinata.

IL MONUMENTO “Infine abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di Oristano di illuminare sempre sabato 11 maggio uno dei monumenti della città ed è stata scelta la statua di Eleonora d’Arborea, di fronte al municipio”, ha concluso la dottoressa Usala.