L’artista Luca Maris approda su MTV Switzerland con il suo “Messaggio Perfetto”.

Un nuovo riconoscimento di prestigio per il cantautore arrivato pochi mesi dopo che MTV USA lo ha annoverato tra gli ambasciatori della musica napoletana e italiana nel mondo inserendolo in onda a rotazione a fianco di pochissimi altri artisti nazionali e superstar musicali di livello mondiale.

Se su MTV USA è sbarcato con il brano in napoletano “Luntano senza e te” portato in gara al Festival di Napoli 2019, su MTV Switzerland approda con un brano in italiano e un videoclip musicale girato interamente tra Lugano e Chiasso.

Forte è anche il suo legame con il territorio elvetico – dove si è trasferito diversi anni fa – e nell’ottobre 2020 è stato annoverato anche tra le celebrità internazionali che vivono nel Canton Ticino in Svizzera Italiana.

“Messaggio Perfetto” (prodotto dall’etichetta discografica indipendente M.D. Produzioni di Luca Maris, che ha anche scritto il brano) promuove l’amore universale e per il prossimo in tutte le sue forme” ed è stato rilevato da Radio Lugano, da oltre 30 Radio sul territorio Italiano e da Radio Coop Italia. Inoltre, è già stato in classifica su Radio Airplay Italia.

Luca Maris si conferma un artista fuori da ogni schema, autentico, poliedrico, non etichettabile, eclettico e che, al di là dei numeri, è riuscito a crearsi una carriera vincente.

MTV Switzerland: www.youtube.com/watch?v=5qSCJoXHmBA