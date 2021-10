La mostra è stata allestita per aiutare il territorio di Scano Montiferro, martoriato dagli incendi. Le opere, acquistabili per contribuire all'iniziativa, sono da considerarsi una Paradura degli Artisti che hanno voluto sostenere il territorio e la popolazione.

A Villanovaforru, sino a domenica 10 ottobre sarà possibile visitare la mostra CONTROFUOCO, allestita grazie alle donazioni di oltre 80 artisti, non solo sardi, per dare un aiuto concreto al territorio di Scano di Montiferro, devastato dagli incendi dello scorso luglio. E’ possibile acquistare le opere, anche con offerte minime, per contribuire all’iniziativa, che ha un alto valore simbolico e materiale.

Info, presso il museo archeologico di Villanovaforru 070 9300050 – artecontrofuoco@gmail.com

