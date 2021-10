Filatelia: il deportato Italo Tibaldi e “Compagni di Viaggio”

Poste Italiane comunica che oggi 13 ottobre 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario della serie tematica “il Senso civico” dedicato a Italo Tibaldi.

La vignetta riproduce un ritratto di Italo Tibaldi con il suo libro “Compagni di viaggio”, straordinaria e sofferta testimonianza sulla deportazione dall’Italia ai lager nazisti.

Il Progetto Grafico

Il bozzetto a cura di Giustina Milite.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in trecentomila esemplari in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Sullo sfondo sono raffigurati un filo spinato e due divise dei deportati con le righe verticali blu e grigie e il Triangolo rosso assegnato nei campi di concentramento ai deportati politici; su una di esse campeggia il numero di matricola “IT 42307” assegnato a Italo Tibaldi.

Completano il francobollo le leggende “ITALO TIBALDI” e “1927 – 2010”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”.

Appuntamento d’annullo

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Vico Canavese (TO).

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€.