“Gli strumenti narrativi”: parte online il corso che analizza lo storytelling

Il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi, in collaborazione con l’Associazione Culturale Minuscola, promuove il corso di aggiornamento “Gli strumenti narrativi: storie raccontate attraverso vecchi e nuovi codici”.

Strutturato per moduli tematici, il corso propone l’analisi della letteratura scientifica e dei diversi linguaggi e strumenti narrativi: narrazione ed educazione allo sguardo, narrativa illustrata, silent books, linguaggio del fumetto e dei videogames.

Quando e dove

Il percorso formativo si realizzerà in 40 ore complessive di formazione a distanza sulla piattaforma Zoom – per un totale di 14 incontri che vengono dettagliati nel programma allegato – e avrà inizio il 18 ottobre 2021.

Destinatari

La partecipazione è riservata a 40 bibliotecari che lavorano nelle sezioni ragazzi delle biblioteche del territorio regionale e operatori culturali che svolgono attività continuativa con i servizi bibliotecari per bambini e ragazzi.

Per iscriversi è necessario inviare il modulo allegato debitamente compilato entro e non oltre il 14 ottobre 2021 esclusivamente al seguente indirizzo: centro.ragazzi@cittametropolitanacagliari.it.

Le iscrizioni pervenute verranno accolte in base a criteri di competenza professionale e di territorialità.

La conferma di ammissione verrà inviata il 15 ottobre 2021.

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Modulo adesione (pdf)

Modulo adesione (odt)

Programma e calendario del corso