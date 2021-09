Muravera: guida in stato di ebbrezza e ritiro patente per 62enne del luogo

Nella serata di ieri a Muravera i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito hanno fermato un 62enne del luogo per guida in evidente stato di ebbrezza.

L’uomo – libero professionista e incensurato – viaggiava a bordo di un SUV Toyota ed è stato denunciato presso il Tribunale di Cagliari.

Questi sottoposto a controllo etilometrico in via Roma, è risultato essere positivo con un tasso alcolemico pari a 0,89 grammi per litro alla prima prova e 1,04 alla seconda.

Inoltre, sono scattati il ritiro della patente e la sanzione amministrativa per utilizzo del cellulare alla guida.