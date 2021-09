Integratori alimentari, boom di vendite e nuove realtà

Il settore dell’integrazione alimentare è in grande espansione. Sono sempre di più, infatti, le persone che scelgono di volersi bene affidandosi alla natura e alle sue potenzialità per riequilibrare e rafforzare l’organismo. In questi ultimi tempi, il settore si è decisamente rialzato e ha fatto segnare una crescita importante rispetto allo scorso anno.

Di un +11,8% parlano i dati raccolti da Iqvia per Federsalus che descrivono il settore degli integratori in netta crescita con una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini nei confronti dell’alimentazione e dell’integrazione per volersi bene, proteggere e curare l’organismo e il corpo per il mantenimento della salute e del benessere psico-fisico.

L’integrazione alimentare riesce a stare accanto all’uomo e alla donna, di tutte le età, rispondendo ad esigenze diversissime, donando quegli elementi di cui il corpo ha bisogno ma che la sola alimentazione non riesce a soddisfare. Dalla stanchezza allo stress, passando per i problemi di sonno, dalla cura della pelle, ai capelli e alle unghie, fino alla protezione del sistema immunitario. Gli integratori alimentari oggi sono una grande risorsa perché rappresentano un condensato di ingredienti che arrivano direttamente dalla natura e per questo sanno rispondere, in maniera precisa e mirata, a tantissime esigenze.

Tra i tanti che si trovano in commercio, sugli scaffali dei negozi o in quelli virtuali, ci sono anche gli integratori alimentari VitaVi, realizzati con ingredienti e nutrienti naturali e selezionati, usati solo nelle loro formule ottimali. Tutti gli ingredienti scelti, dallo zafferano, al ferro, dal mango alla vitamina D3, sono certificati e tracciabili, supportati da studi scientifici.

È questo il segreto di VitaVi, il nuovo player del settore degli integratori alimentari che sta riscuotendo consensi e successi da parte dei consumatori che hanno la possibilità di relazionarsi direttamente con l’azienda madre. Il nuovo brand, infatti, ha l’ambizione di diventare uno dei punti di riferimento per il settore e per questo ha scelto come modalità di lavoro il rapporto diretto. Si relaziona direttamente con i consumatori per capire le esigenze del singolo e dare ad ognuno maggiore valore per quello che sceglie e acquista.

VitaVi ha scelto di operare senza intermediari perché crede che l’esperienza di ognuno è sempre unica ed essenziale, ecco perché chi si avvicina agli integratori alimentari di VitaVi viene seguito nel percorso dall’inizio alla fine: dalla scelta del prodotto migliore per le proprie esigenze fino alla consegna a casa. Cura, passione e dedizione per un’esperienza straordinaria.