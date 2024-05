Lula: storie e tradizioni legate alla suggestiva festa di San Francesco di Lula raccontate da Sas Comares de Santu Franziscu di Ilos Teatro

Martedì 7 maggio alle h 19.00, in occasione della festa per San Francesco di Lula, Sas Comares de Santu Franziscu di Ilos Teatro presentano “Ammentos de Luvula”, testo e regia di Elena Musio. Lo spettacolo si terrà proprio presso gli spazi del suggestivo Santuario di San Francesco, celebrato anche da Grazia Deledda per l’intensa devozione e le antiche tradizioni. Nel Santuario si perpetra un atto di devozione tra i più caratteristici e sentiti dell’Isola, descritto dall’autrice sarda nel romanzo ‘Elias Portolu’.

Lo spettacolo prende spunto dalla tradizione popolare dei “Contos de foghile” propri della cultura sarda, come di tante altre, sia in Italia che in tutta Europa. Gli episodi rievocati dalle attrici in scena (Rosa Beccu, Teresa Loi, Elena Musio e Maria Antonia Sedda), si riferiscono, in gran parte, alle storie e alle tradizioni legate alla famosa festa di San Francesco di Lula che, da secoli, si festeggia ogni anno a Maggio e a Ottobre. Nello spettacolo riprendono vita personaggi esistiti e fatti realmente accaduti, che, con il passare degli anni, hanno assunto una dimensione quasi fantastica, tramandandosi oralmente, spesso amplificati, di generazione in generazione. Lo spettacolo, tutto in limba, non vuole essere semplicemente un nostalgico ricordo del bel tempo che fu, ma una occasione per rivivere delle atmosfere che i più anziani hanno assaporato da bambini, mentre molti di più non le hanno mai conosciute. I racconti delle comari alternano momenti di pura comicità, nelle sue varie forme, ad altri di tenero ricordo e struggente commozione, nel solco di quel Teatro dell’Identità che è uno dei tratti fondamentali della poetica di Ilos Teatro.

L’evento si avvale del patrocinio dell’ Ass.to al Turismo della Regione Sardegna e del Comune di Lula.